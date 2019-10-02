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Маркарова дала роз'яснення щодо можливості продажу української землі іноземцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Пропозиція, надана Кабінетом міністрів щодо реформи ринку землі, не передбачає дозвіл на продаж земельних ділянок іноземцям. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає УНН.

Маркарова дала роз'яснення щодо можливості продажу української землі іноземцям

"Та пропозиція, яка надана від Кабінету міністрів, стосується українських громадян і українських компаній", - сказала міністр.

На уточнююче питання про те, чи не йдеться про іноземців в пропозиції, вона відповіла, що мова йде "про українських громадян та українські компанії".

"Яка вже в них може бути власність – це друге питання, але зараз ми говоримо виключно про українські юридичні особи", - додала вона.

Маркарова заявила також, що вважає земельну реформу надзвичайно важливою для України .

"Це надзвичайно важлива реформа з декількох питань. Перше – люди, які володіють землею, повинні мати право нею розпоряджатись. Друге – це точно дозволить нам сильно прискорити зростання агросектору, а він для України є одним зі стратегічних. Тому що, коли земля твоя, коли ти можеш її купити, ти в неї більше інвестуєш, відповідно і продуктивність буде вища. Третє – питання зростання ВВП. Ви знаєте, бюджет, який ми подали, і прогноз станом на сьогодні – це 3,3% зростання", - сказала Маркарова.

Вона нагадала, що метою нового уряду є зростання ВВП 40% за 5 років. Це передбачає, що українська економіка повинна зростати 5-7% щорічно.

"В 2019 – є дані за 2 квартали, я думаю, що на 3% ми точно вийдемо за результатом року. Але цього не достатньо для того, щоб ми не тільки наздогнали, але рухались швидше за неї. Тому, відкриття ринку землі, повернення справедливого фермерства, ресурс, який буде надано малим підприємцям, щоб вони змогли купити цю землю і працювати з нею – це дуже серйозно", - додала міністр.

Як повідомляв УНН, на початку вересня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що іноземці отримають доступ до ринку української землі після зняття мораторію.

Але пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що купувати землю в Україні зможуть тільки громадяни України та українські компанії.

Українські Національні Новини

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