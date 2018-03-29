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Крихітний дрон показав Землю з висоти пташиного польоту

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Крихітний дрон показав вигляд Землі з висоти пташиного польоту в приголомшливі 10 тисяч метрів, передає УНН з посилання на Gizmodo.

Для того, щоб забезпечити безпеку великих пасажирських повітряних суден, безпілотники і дрони у США не можна піднімати на висоту, вищу за 122 метри, щоб вони не потрапляли у національний повітряний простір.

Однак, правила у деяких країнах не такі жорсткі, що довзолило пілоту дрона Денису Корякіну підняти свій саморобний пристрій вагою в 1 кілограм на приголомшливу висоту в 10 тисяч метрів.

Для порівняння, максимальна висота, на яку може піднятися Boeing 747, становить 13,7 тисячі метрів. Але більшість авіалайнерів літають на тій же висоті, на яку може піднятися цей крихітний дрон.

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