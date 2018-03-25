Кличко не виключає варіант участі у президентських виборах наступного року

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко не виключає висунення своєї кандидатури на пост президента України в 2019 році. Про це він повідомив у інтерв’ю німецькому виданню Tagesspiegel, інформує УНН.

“Я цього не виключаю, однак перед цим я повинен досягти успіху в Києві і довести до кінця те, що я обіцяв людям”, — сказав столичний голова.

Окрім того, Кличко попередив та застеріг Захід від скасування санкцій відносно Москви: “Санкції — один з найважливіших методів проти агресивної російської політики, і вони працюють. Поки Росія не змінить свою політику, санкції потрібно, скоріше, посилювати”.

Мер Києва також заявив, що газопровід “Північний потік-2” завдасть Україні серйозної шкоди. На його думку, газопровід відповідає інтересам не Євросоюзу, а в першу чергу Росії.

Як повідомляв УНН, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко посів перше місце в рейтингу губернаторів України.

 

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