Кличко не виключає варіант участі у президентських виборах наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко не виключає висунення своєї кандидатури на пост президента України в 2019 році. Про це він повідомив у інтерв’ю німецькому виданню Tagesspiegel, інформує УНН.
“Я цього не виключаю, однак перед цим я повинен досягти успіху в Києві і довести до кінця те, що я обіцяв людям”, — сказав столичний голова.
Окрім того, Кличко попередив та застеріг Захід від скасування санкцій відносно Москви: “Санкції — один з найважливіших методів проти агресивної російської політики, і вони працюють. Поки Росія не змінить свою політику, санкції потрібно, скоріше, посилювати”.
Мер Києва також заявив, що газопровід “Північний потік-2” завдасть Україні серйозної шкоди. На його думку, газопровід відповідає інтересам не Євросоюзу, а в першу чергу Росії.
Як повідомляв УНН, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко посів перше місце в рейтингу губернаторів України.