Керівник "Укрзалізниці" підготує ТСК план виходу компанії з кризи

"Мій контракт визначений наглядовою радою і КМУ до кінця цього року. На чотири місяці. Я передам план на розгляд ТСК, короткострокових своїх дій на чотири місяці", - заявив він.

Камишін пообіцяв надати документ до наступного засідання ТСК.

У контексті

У минулому році “УЗ” отримала рекордний збиток — 12 млрд грн, з яких 8 млрд грн — втрати на вантажних перевезеннях. У січні в ВР була створена ТСК, яку очолила Юлія Гришина.

9 вересня ВР ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в “УЗ”, де зокрема зазначена необхідність термінових кадрових змін.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, окрім того, питанням “УЗ” зацікавився Рада нацбезпеки України.