Керівник "Укрзалізниці" підготує ТСК план виходу компанії з кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишін надасть план виходу підприємства із кризи на вимогу членів профільної ТСК Верховної Ради. Про це Камишін заявив вчора під час засідання ТСК, передає УНН.
"Мій контракт визначений наглядовою радою і КМУ до кінця цього року. На чотири місяці. Я передам план на розгляд ТСК, короткострокових своїх дій на чотири місяці", - заявив він.
Камишін пообіцяв надати документ до наступного засідання ТСК.
У контексті
У минулому році “УЗ” отримала рекордний збиток — 12 млрд грн, з яких 8 млрд грн — втрати на вантажних перевезеннях. У січні в ВР була створена ТСК, яку очолила Юлія Гришина.
9 вересня ВР ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в “УЗ”, де зокрема зазначена необхідність термінових кадрових змін.
За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, окрім того, питанням “УЗ” зацікавився Рада нацбезпеки України.