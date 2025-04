Канада засудила обстріли на Донбасі та закликала Росію до деескалації

Цитата

"Нам відомі повідомлення про ненормальну військову активність на Донбасі в Україні. Канада засуджує ці неспровоковані та небезпечні дії та закликає Росію до деескалації і поваги до суверенітету та територіальної цілісності України", - ідеться у повідомленні.

We are aware of reports of abnormal military activity in the Donbas region of Ukraine. Canada condemns these unprovoked and dangerous acts, and calls on Russia to de-escalate and respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) February 18, 2022

17 лютого російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.

Згодом на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка. Один із снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу у будівлі перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та ліцею на Луганщині.

Усього протягом минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань РФ зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.