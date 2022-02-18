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Канада засудила обстріли на Донбасі та закликала Росію до деескалації

Канада засудила обстріли на Донбасі та закликала Росію до деескалації

Київ • УНН

 • 16122 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Уряд Канади закликав Росію до деескалації на Донбасі та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter МЗС Канади.

Цитата

"Нам відомі повідомлення про ненормальну військову активність на Донбасі в Україні. Канада засуджує ці неспровоковані та небезпечні дії та закликає Росію до деескалації і поваги до суверенітету та територіальної цілісності України", - ідеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Євросоюзі відреагували на обстріл дитсадка в Станиці Луганській

We are aware of reports of abnormal military activity in the Donbas region of Ukraine. Canada condemns these unprovoked and dangerous acts, and calls on Russia to de-escalate and respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) February 18, 2022

Нагадаємо

17 лютого російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.

Згодом на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка. Один із снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу у будівлі перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та ліцею на Луганщині.

Усього протягом минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань РФ зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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