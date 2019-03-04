"IFAB" внесла ряд змін до правил футболу

Головною відмінністю стане трактування забитих м’ячів рукою. Тепер навіть ненавмисні голи руками та підігрівання ними більше не будуть зараховуватися.

Другою відмінністю стане процес заміни футболістів. З наступного сезону спортсмени матимуть йти з поля за найближчу лінію. Дане рішення пов’язане із зменшенням затримки часу, коли гравці занадто повільно крокують змінюватися з іншого кінця поля.

Крім того, схвалені зміни правил, які стосуються активної участі атакуючої команди в побудові стінки — коли гравці суперника заважають захисній стороні. Футболістам атакуючої команди більше не можна вставати в стінку при пробитті штрафних. Вони повинні знаходитися як мінімум в метрі від неї і не заважати захисникам.

Відзначимо, що жовті і червоні картки тепер будуть давати і тренерам та представникам клубів за непристойну поведінку і інші порушення. Також скасовано правило, за яким при розіграші удару від воріт м’яч повинен покинути штрафну площу до того, як його торкнеться польовий гравець.

Додамо, що нові правила вступлять в дію з червня 2019 року.