"IFAB" внесла ряд змін до правил футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Міжнародна рада футбольних асоціацій “IFAB” внесла зміни в правила футболу на щорічних 133-х зборах в Абердіні, інформує УНН з посиланням на “IFAB”.
Головною відмінністю стане трактування забитих м’ячів рукою. Тепер навіть ненавмисні голи руками та підігрівання ними більше не будуть зараховуватися.
Другою відмінністю стане процес заміни футболістів. З наступного сезону спортсмени матимуть йти з поля за найближчу лінію. Дане рішення пов’язане із зменшенням затримки часу, коли гравці занадто повільно крокують змінюватися з іншого кінця поля.
Крім того, схвалені зміни правил, які стосуються активної участі атакуючої команди в побудові стінки — коли гравці суперника заважають захисній стороні. Футболістам атакуючої команди більше не можна вставати в стінку при пробитті штрафних. Вони повинні знаходитися як мінімум в метрі від неї і не заважати захисникам.
Відзначимо, що жовті і червоні картки тепер будуть давати і тренерам та представникам клубів за непристойну поведінку і інші порушення. Також скасовано правило, за яким при розіграші удару від воріт м’яч повинен покинути штрафну площу до того, як його торкнеться польовий гравець.
Додамо, що нові правила вступлять в дію з червня 2019 року.