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Главу Наглядової ради НБУ звинуватили в лобіюванні інтересів офшорів Суркісів

Главу Наглядової ради НБУ звинуватили в лобіюванні інтересів офшорів Суркісів

Київ • УНН

 • 14369 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. За даними ЗМІ, глава Наглядової ради НБУ Богдан Данилишин прямо лобіював на засіданні Ради НБУ інтереси офшорів Суркісів. Коментуючи відповідну інформацію журналістів, представник партії "Демсокира" Антон Швець повідомив, що Данилишин навіть особисто інформував про майбутнє засідання, де планували розглянути заяви офшорних компаній сім'ї Суркісів, у своєму Facebook. Однак пізніше глава Наглядової ради НБУ цей пост видалив, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку Швеця.

"Новое время розкопало, що Данилишин прямо лобіював на засіданні Ради НБУ інтереси офшорок Суркісів. Це ті самі, які про мільярди і Верховний суд.

Причому Данилишин сам написав про це в ФБ (без вказівки компаній). Коли НВ відправило у пресслужбу НБУ запит - Данилишин тупо видалив свій пост", - написав він.

Швець нагадав, що Данилишин "підіграє" Суркісам вже не перший раз.

"Таке вже бувало з самого часу призначення Данилишина головою Ради НБУ", - зазначив він, додавши, що таким чином Глава наглядової ради НБУ прямо "топить" за Суркісів.

"Тобто ось глава Ради НБУ прямо топить за чуваків, які учасники найбільшого в історії України помивочного ралі. Які вкрали бабки, нараховували на них кінські відсотки. Відмінна команда в НБУ зібралася. Прямо от взагалі", - сказано в повідомленні Швеця.

Нагадаємо, напередодні НВ з посиланням на свої джерела повідомило про те, що офшори Суркісів легалізували своє звернення в правоохоронні органи за допомогою НБУ. Для цього, їх заяви "з голосу" були озвучені під час засідання Наглядової ради.

"Суть одна - легалізувати звернення до відповідних органів. Причина, думаю зрозуміла. І ще. Документи не надсилали. Голова ради озвучив інформацію з голосу. Скажу чесно, він взагалі міг цього не робити і сам міг відправити. Однак, як такого голосування за направлення тих заяв до органів або рішення, закріпленого документом, за яке голосували, не було", - повідомив "Новому времени" один з учасників того засідання.

Нагадаємо, що схеми походження коштів на офшорах Суркісів досі залишаються нерозслідуваними.

Також нагадаємо, що раніше була оприлюднена частина аудиторського звіту Kroll, в якому говорилося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній сім'ї українських олігархів Суркісів.

Вказувалося, що мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн доларів.

Українські Національні Новини

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