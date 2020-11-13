Главу Наглядової ради НБУ звинуватили в лобіюванні інтересів офшорів Суркісів

"Новое время розкопало, що Данилишин прямо лобіював на засіданні Ради НБУ інтереси офшорок Суркісів. Це ті самі, які про мільярди і Верховний суд.

Причому Данилишин сам написав про це в ФБ (без вказівки компаній). Коли НВ відправило у пресслужбу НБУ запит - Данилишин тупо видалив свій пост", - написав він.

Швець нагадав, що Данилишин "підіграє" Суркісам вже не перший раз.

"Таке вже бувало з самого часу призначення Данилишина головою Ради НБУ", - зазначив він, додавши, що таким чином Глава наглядової ради НБУ прямо "топить" за Суркісів.

"Тобто ось глава Ради НБУ прямо топить за чуваків, які учасники найбільшого в історії України помивочного ралі. Які вкрали бабки, нараховували на них кінські відсотки. Відмінна команда в НБУ зібралася. Прямо от взагалі", - сказано в повідомленні Швеця.

Нагадаємо, напередодні НВ з посиланням на свої джерела повідомило про те, що офшори Суркісів легалізували своє звернення в правоохоронні органи за допомогою НБУ. Для цього, їх заяви "з голосу" були озвучені під час засідання Наглядової ради.

"Суть одна - легалізувати звернення до відповідних органів. Причина, думаю зрозуміла. І ще. Документи не надсилали. Голова ради озвучив інформацію з голосу. Скажу чесно, він взагалі міг цього не робити і сам міг відправити. Однак, як такого голосування за направлення тих заяв до органів або рішення, закріпленого документом, за яке голосували, не було", - повідомив "Новому времени" один з учасників того засідання.

Нагадаємо, що схеми походження коштів на офшорах Суркісів досі залишаються нерозслідуваними.

Також нагадаємо, що раніше була оприлюднена частина аудиторського звіту Kroll, в якому говорилося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній сім'ї українських олігархів Суркісів.

Вказувалося, що мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн доларів.