Глава Китаю Сі Цзіньпін надіслав "усне послання" лідеру КНДР Кім Чен Ину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Китай буде сприяти політичному врегулюванню ядерної проблеми Корейського півострова і внесе внесок у підтримання миру і стабільності, а також у розвиток регіону. Про це, як повідомило Центральне телебачення Китаю, йдеться в усному посланні голови КНР Сі Цзіньпіна лідеру КНДР Кім Чен Ину, пише УНН.
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Відзначається, що послання було передано в понеділок главою Відділу міжнародних зв’язків ЦК Комуністичної партії Китаю Сун Тао під час його зустрічі з послом КНДР в Пекіні. “Китай буде спільно з КНДР і іншими зацікавленими сторонами рухатися до політичного врегулювання проблеми Корейського півострова, а також підтримувати мир і стабільність на півострові і внесе новий позитивний внесок в мир, стабільність, розвиток і процвітання регіону”, — наводить його слова телебачення.
Сі Цзіньпін привітав Кім Чен Ина з успішним проведенням VIII з’їзду Трудової партії Кореї (ТПК) в січні 2021 року і зазначив, що “традиційна дружба Китаю і КНДР є загальним важливим надбанням Компартії Китаю і ТПК, а також двох країн і народів”.
У свою чергу посол КНДР передав послання Кім Чен Ина, в якому той привітав Сі Цзіньпіна з успіхами Китаю в боротьбі з пандемією коронавірусу, а також з досягненнями КНР в побудові суспільства середнього достатку і викоріненням абсолютної бідності. Як зазначив лідер КНДР, він особисто, ТПК і населення країни мають намір розвивати відносини з Китаєм.
#XiJinping says China ready to work with DPRK to maintain peace on Korean Peninsula https://t.co/jnyLvv1dZ8— CGTN (@CGTNOfficial) March 22, 2021