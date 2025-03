Глава Китаю Сі Цзіньпін надіслав "усне послання" лідеру КНДР Кім Чен Ину

Деталі

Відзначається, що послання було передано в понеділок главою Відділу міжнародних зв’язків ЦК Комуністичної партії Китаю Сун Тао під час його зустрічі з послом КНДР в Пекіні. “Китай буде спільно з КНДР і іншими зацікавленими сторонами рухатися до політичного врегулювання проблеми Корейського півострова, а також підтримувати мир і стабільність на півострові і внесе новий позитивний внесок в мир, стабільність, розвиток і процвітання регіону”, — наводить його слова телебачення.

Сі Цзіньпін привітав Кім Чен Ина з успішним проведенням VIII з’їзду Трудової партії Кореї (ТПК) в січні 2021 року і зазначив, що “традиційна дружба Китаю і КНДР є загальним важливим надбанням Компартії Китаю і ТПК, а також двох країн і народів”.

У свою чергу посол КНДР передав послання Кім Чен Ина, в якому той привітав Сі Цзіньпіна з успіхами Китаю в боротьбі з пандемією коронавірусу, а також з досягненнями КНР в побудові суспільства середнього достатку і викоріненням абсолютної бідності. Як зазначив лідер КНДР, він особисто, ТПК і населення країни мають намір розвивати відносини з Китаєм.

