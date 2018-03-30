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Геращенко про дипломатів, які лишаться в РФ: зросте навантаження й тиск

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. На українських дипломатів та консулів, які залишаться працювати в Російській Федерації після видворення з РФ 13 їхніх колег, зростуть навантаження та тиск. Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала у Facebook, передає УНН.

“У посольстві в Москві, в наших консульствах в Санкт-Петербурзі, Ростові, Єкатеринбурзі, Новосибірську залишаються кілька десятків дипломатів і консулів, яким тепер буде важче, зросте навантаження й тиск”, — прокоментувала Геращенко дзеркальні заходи Росії.

Вона також наголосила на тому, що необхідно підтримати “наших героїчних дипломатів в РФ, які самовіддано працюють, надаючи допомогу політв‘язням, відвідуючи судилища, вибиваючи побачення”.

За словами Геращенко, перше, що треба для цього зробити, це прийняти закон про дипломатичну службу, аби посилити соціальні гарантії українських дипломатів, створити належні умови і захист. Крім того, в уряді необхідно на рівні одного з діючих віце-прем‘єрів закріпити високопосадовця, який координуватиме роботу всіх відомств з надання підтримки і юридичної допомоги родинам заручників і політв‘язнів, українців і кримських татар.

“Також ми очікуємо посилення солідарності світу за звільнення наших заручників, посилення тиску на РФ, яка 4 роки утримує О. Сенцова. О. Кольченка, В. Карп‘юка, С. Клиха, інших наших бранців”, — підкреслила перший заступник голови парламенту.

Як повідомляв УНН, 26 березня у відповідь на отруєння у Великій Британії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля Україна ухвалила рішення про видворення зі своєї території 13 російських дипломатів.

У відповідь на це, Росія вирішила вислати 13 представників диппредставництв України.

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