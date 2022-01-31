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Електричне аеротаксі Joby встановило рекорд швидкості

Електричне аеротаксі Joby встановило рекорд швидкості

Київ • УНН

 • 21349 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Аеротаксі американської компанії Joby Aviation встановило новий рекорд швидкості. Апарат розігнався до 330 кілометрів на годину. Про це повідомляє УНН з посиланням на New Atlas.

Цитата

“Досягнення розблоковане — швидкість! Наш перший передпродажний літальний апарат здійснив, як ми вважаємо, найшвидший серед eVTOL політ зі швидкістю 330 км/год. Наступна зупинка: висота 3000 м!”, — зазначила компанія Twitter.

Деталі 

Зазначається, що S4 єдиний електричний VTOL, який зміг пролетіти далі та швидше, ніж усі інші. Очевидно, Joby S4 встановив рекорд, коли знаходився на дистанційному управлінні та з порожньою кабіною, яка важила приблизно 1800 кг.

Achievement unlocked — speed! At 205 mph true airspeed, our first pre-production aircraft just completed what we believe to be the fastest flight of an eVTOL aircraft to date.

Next stop: 10,000 feet! pic.twitter.com/X9Lmb2OEzp

— Joby Aviation (@jobyaviation) January 21, 2022

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