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Експорт товарів за перші два місяці року зріс на 16,6%, імпорт - на 19%

Експорт товарів за перші два місяці року зріс на 16,6%, імпорт - на 19%

Київ • УНН

 • 9565 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. У січні лютому 2018 року Україна збільшила експорт товарів на 16,6%, а імпорт - на 19%, передає УНН з посиланням на дані НБУ.

“Загалом за перші два місяці року експорт товарів зріс на 16,6% до 6,7 млрд доларів, а імпорт товарів зріс на 19% до 8 млрд доларів”, — сказано у повідомленні.

Водночас у НБУ звернули увагу на падіння темпів зростання експорту у лютому майже до 11% у річному вимірі попри збереження сприятливої цінової кон’юнктури для чорних металів, руд та зернових.

Погіршення показників експорту низки товарних груп регулятор пояснив уповільненням зростання обсягів виробництва окремих галузей, а також ускладненням перевезень через негоду.

Імпорт товарів також уповільнив темпи зростання в лютому (до 9,5% у річному вимірі). Переважно — за рахунок енергоносіїв та продукції хімічної промисловості.

Нагадаємо, за даними НБУ, збільшення реального ВВП у 2017 році на 2,5% пояснюється активізацією внутрішнього споживчого попиту та високою інвестиційною активністю.

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