До Різдва компанія Sony випустила оновлену версію кліпу на пісню "Last Christmas"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На честь 35-річчя випуску синглу та наближення Різдва компанія Sony випустила оновлену версію кліпу на трек “Last Christmas” британського дуету Wham!, пише УНН з посиланням на видання The Verge.
У грудні 1984 року го дует Wham!, що складався з співаків Джорджа Майкла і Ендрю Ріджлі, випустив композицію “Last Christmas”, видану рекорд-компанією Epic Records. Сингл став одним із всесвітніх символів Різдва та був включений згодом у альбом “Music from the Edge of Heaven”.
35 років по тому студія Sony Music Entertainment випустила оновлену версію кліпу на пісню Wham! — тепер його можна подивитися в роздільній здатності 4K. Як зазначає The Verge, в поліпшеній версії відео настільки чітке зображення, що “здається, ніби Sony найняла акторів і переодягнула їх в костюми 1980-х”.
Сингл був розпроданий в кількості більше мільйона копій (на старті продажів) і став найбільш продаваним синглом в історії чартів Великої Британії, який не досяг першого місця.