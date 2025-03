До Різдва компанія Sony випустила оновлену версію кліпу на пісню "Last Christmas"

У грудні 1984 року го дует Wham!, що складався з співаків Джорджа Майкла і Ендрю Ріджлі, випустив композицію “Last Christmas”, видану рекорд-компанією Epic Records. Сингл став одним із всесвітніх символів Різдва та був включений згодом у альбом “Music from the Edge of Heaven”.

35 років по тому студія Sony Music Entertainment випустила оновлену версію кліпу на пісню Wham! — тепер його можна подивитися в роздільній здатності 4K. Як зазначає The Verge, в поліпшеній версії відео настільки чітке зображення, що “здається, ніби Sony найняла акторів і переодягнула їх в костюми 1980-х”.

Сингл був розпроданий в кількості більше мільйона копій (на старті продажів) і став найбільш продаваним синглом в історії чартів Великої Британії, який не досяг першого місця.