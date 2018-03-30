Дим у ТРЦ і пожежа на паркувальному майданчику: у Києві провели масштабні навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В одному зі столичних торговельно-розважальних центрів пройшли масштабні пожежно-тактичні навчання, передає кореспондент УНН.
Участь у тренуванні взяли представники Київської служби порятунку та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
У рамках протипожежних навчань, відбулася перевірка пожежної безпеки ТРЦ. Рятувальники та пожежники перевірили справність датчиків диму, системи сповіщень, системи пожежогасіння.
За участі співробітників ТРЦ, рятувальники змоделювали задимлення у кінотеатрі та провели евакуацію. Зокрема, виконали практичне завдання з ліквідації пожежі на паркувальному майданчику.
Про те, як димів ТРЦ, і як вогнеборці мужньо рятували паркінг від згоряння - дивіться у нашому відеоматеріалі.
Нагадаємо, 25 березня в російському Кемерово сталася пожежа в торговому центрі "Зимова вишня". За офіційною інформацією, трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини. Постраждали 79 осіб.