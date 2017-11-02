Brent торгується на рівні 60,54 дол. за барель

За даними видання станом на 8:25, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,08%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 54,27 долара за барель, втративши 0,06%.

Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 61,19 дол. за барель.