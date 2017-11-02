Brent торгується на рівні 60,54 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у четвер зранку зросли в ціні до 60,54 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:25, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,08%.
При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 54,27 долара за барель, втративши 0,06%.
Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 61,19 дол. за барель.