Бойовики 13 разів порушили перемир’я, втрат серед українських військових немає

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Наприкінці минулої доби обстановка в районі проведення АТО й далі залишалася напруженою, проте повністю контрольованою українською армією. Після 18 години бойовики продовжили обстріли наших позицій, поодиноко застосовуючи міномети різних калібрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Так, на Маріупольському напрямку окупанти двічі били по укріпленнях сил АТО із 120-міліметрових мінометів неподалік Водяного. А під вогонь мінометів калібру 82 міліметри потрапили оборонці Верхньоторецького. Крім того, ворог застосовував протитанкові гранатомети і кулемети на підступах до Красногорівки.

На Луганському напрямку під мінометним вогнем опинились опорні пункти Збройних Сил України біля Трьохізбенки. А з гранатометів противник бив неподалік Луганського і Новолуганського.

Неспокійно було і в районі Авдіївки. Тут, увечері загарбники упродовж години обстрілювали наші позиції з піхотного озброєння.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я. Сили АТО 8 разів переважаючим вогнем примушували ворога припинити провокації. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає.

Українські Національні Новини

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