Блискавка вбила понад півтисячі овець на півдні Грузії

Деталі

Випадок стався 9 серпня в околицях гори Абулі в Ахалкалакському муніципалітеті. Частина загиблої худоби належала місцевому фермеру Миколі Леванову, інших пригнали на випас з сусіднього регіону Кахеті.

Леванов, якому належить пасовище, звернувся за допомогою до місцевої влади. При мерії Ахалкалакі створена комісія для оцінки збитку.

Як відзначають журналісти, сьогодні одна вівця коштує близько 350 ларі (більше 100 доларів).