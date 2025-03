Big f*cking rocket. Огляд подій за 5–11 лютого

Звістка про те, що особисте авто Ілона борознить простори нашого Всесвіту, затьмарила і відкриття зимових Олімпійських ігор у південно-корейському місті Пхьончхан, і суд у справі про державну зраду Віктора Януковича, і черговий галас навколо екс-президента Грузії та колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.

Про те, що історичний запуск ракети відбудеться 6 лютого, керівник компанії SpaceX Ілон Маск повідомив у своєму Twitter ще наприкінці січня. "Плануємо провести перший запуск Falcon Heavy 6 лютого зі стартового майданчика "Аполлон" 39A на мисі Канаверал", — написав Маск.

Сказав – зробив. У вівторок "Фалькон" стартував з мису Канаверал. Планується, що в майбутньому ця ракета зможе доставляти в космос вантаж масою до 57 тонн. Окрім того, SpaceX планує використовувати Falcon Heavy і космічний корабель Dragon для приватних подорожей людей навколо місячної орбіти вже наприкінці 2018 року. Також цю ракету планують використовувати для перших космічних турів на Місяць. Очікується, що весь шлях ракети до Місяця займе близько шести-семи днів.

Цього тижня в якості вантажу Маск відправив у космос власний електромобіль Tesla Roadster. Невдовзі після запуску ракети Маск опублікував відео, на якому "Тесла" знаходиться на орбіті Землі.

"Вид з центру управління польотами SpaceX. Судячи з усього, там на орбіті Землі перебуває машина", — іронічно підписав відеоролик Маск.

Трохи пізніше стало відомо, що електромобіль перевищив орбіту Марса. А ще трохи згодом з’явилася інформація про те, що частина першого ступеня ракети Falcon Heavy не змогла сісти на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані і розбилася. Про це повідомив сам Ілон Маск на прес-конференції.

За його словами, на прискорювачі спрацював лише один з трьох двигунів – судячи з усього, через відсутність палива, що призвело до його падіння в воду на швидкості 480 кілометрів на годину. Планувалося, що блок приземлиться на плавучу платформу в Атлантичному океані. Осколки від прискорювача пошкодили платформу "Of Course I Still Love You", зруйнувавши два двигуна. Два бічних прискорювача зробили синхронну посадку неподалік від космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Маск також повідомив, що запущений вантаж – автомобіль Tesla Roadster – не вдасться доставити на близьку до марсіанської орбіту навколо Сонця. Мовляв, двигуни працювали надто довго, тож тепер Tesla полетить у бік поясу астероїдів. Спеціалісти тим часом внесли "Теслу" в каталог космічних супутників, а потім взагалі додали автівку до бази космічних кораблів і об'єктів Сонячної системи Лабораторії реактивного руху NASA. Tesla занесли в базу як космічний корабель. В описі згадані всі предмети в машині – манекен в скафандрі, іграшкова машинка тієї ж моделі з маленькою фігуркою астронавта, електронна копія книги Айзека Азімова, а також металева пластина з іменами шести тисяч співробітників SpaceX, закріплена між машиною і останньою сходинкою Falcon Heavy.

Соцмережі від усіх цих новин буквально оскаженіли. Користувачі писали, що це було "просто вау" та говорили, що один Маск переміг усю космічну індустрію Росії.

Сам Ілон Маск тим часом вів стрім з "Тесли" у відкритому космосі та розробляв новий план підкорення Всесвіту. За його словами, після запуску Falcon Heavy він візьметься за ракету Big Falcon Rocket для польотів на Марс, і розвиток цієї ракети йде швидше, ніж очікувалося. Свій новий винахід він вже лагідно охрестив Big F*cking Rocket.

Чекаємо на big f*cking flight, Ілоне.