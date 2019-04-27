Агресія Росії в ОРДЛО викликає страждання місцевих мешканців - Волкер

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Агресія Росії на сході України спричиняє страждання для мешканців цих територій. Такий допис спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер висловив на тлі міжнародного скандалу щодо плану Путіна по спрощенню процедури отримання паспорта Росії для мешканців ОРДЛО та загалом всіх громадян України. Волкер написав це у своєму акаунті в Twitter, передає УНН.