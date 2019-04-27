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Агресія Росії в ОРДЛО викликає страждання місцевих мешканців - Волкер

Агресія Росії в ОРДЛО викликає страждання місцевих мешканців - Волкер

Київ • УНН

 • 16144 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Агресія Росії на сході України спричиняє страждання для мешканців цих територій. Такий допис спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер висловив на тлі міжнародного скандалу щодо плану Путіна по спрощенню процедури отримання паспорта Росії для мешканців ОРДЛО та загалом всіх громадян України. Волкер написав це у своєму акаунті в Twitter, передає УНН.

“Люди в контрольованій Росією східній частині України є громадянами України, і це обов’язок уряду робити все можливе, щоб підтримати та полегшити їх страждання, викликані російською агресією”, — написав Волкер.

Зокрема, раніше, Євродепутат Ребекка Хармс закликала ЄС та ФРН, яка нині очолює Раду Безпеки ООН, проявити ініціативу в зв’язку з планом Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів для усіх українців.

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Як повідомляв УНН, раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що хоче видавати російські паспорти за спрощеною процедурою всім громадянам України. Крім того, Путін допустив подвійні пенсії для жителів Донбасу.

Нагадаємо, 24 квітня Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

The people in Russia-controlled eastern Ukraine are Ukrainian citizens and it is the duty of the government to do everything possible to support them and allieviate the suffering caused by Russian aggression.

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 27 квітня 2019 р.

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