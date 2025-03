Агресія Росії в ОРДЛО викликає страждання місцевих мешканців - Волкер

“Люди в контрольованій Росією східній частині України є громадянами України, і це обов’язок уряду робити все можливе, щоб підтримати та полегшити їх страждання, викликані російською агресією”, — написав Волкер.

Зокрема, раніше, Євродепутат Ребекка Хармс закликала ЄС та ФРН, яка нині очолює Раду Безпеки ООН, проявити ініціативу в зв’язку з планом Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів для усіх українців.

Як повідомляв УНН, раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що хоче видавати російські паспорти за спрощеною процедурою всім громадянам України. Крім того, Путін допустив подвійні пенсії для жителів Донбасу.

Нагадаємо, 24 квітня Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

The people in Russia-controlled eastern Ukraine are Ukrainian citizens and it is the duty of the government to do everything possible to support them and allieviate the suffering caused by Russian aggression.

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 27 квітня 2019 р.