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AFP: американські військові стріляють у повітря в аеропорту Кабула

AFP: американські військові стріляють у повітря в аеропорту Кабула

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Американські військові стріляють у повітря в аеропорту Кабула, у той час як тисячі афганців вийшли на злітно-посадкову смугу в надії потрапити на рейс з країни. Про це з посиланням на свідка повідомляє AFP.

Цитата:

"Мені тут дуже страшно. Вони роблять багато пострілів в повітря", - сказав очевидець AFP, коли американські солдати стріляли в повітря в аеропорту Кабула, у той час як тисячі афганців вийшли на злітно-посадкову смугу в надії сісти на рейс з країни.

Доповнення

В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси.

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”. 

Згодом таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі.

Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

#UPDATES "I feel very scared here. They are firing lots of shots into the air," witness tells @AFP as US troops fire shots into the air at Kabul airport as thousands of Afghans crowd onto the tarmac in the hope of catching a flight out of the country pic.twitter.com/XdBNs8aVvo

— AFP News Agency (@AFP) August 16, 2021

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