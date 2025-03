AFP: американські військові стріляють у повітря в аеропорту Кабула

Цитата:

"Мені тут дуже страшно. Вони роблять багато пострілів в повітря", - сказав очевидець AFP, коли американські солдати стріляли в повітря в аеропорту Кабула, у той час як тисячі афганців вийшли на злітно-посадкову смугу в надії сісти на рейс з країни.

В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси.

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Згодом таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі.

Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

