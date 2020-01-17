Аеропорт Ярославського і найбільший лоукост Ryanair відкрили пряме сполучення між Харковом і Будапештом

Сьогодні вночі Міжнародний з аеропорту "Харків" вилетів перший прямий рейс до Будапешта, повідомила прес-служба компанії-оператора аеропорту "New Systems AM", що входить до групи DCH Ярославського.

"Одним з пріоритетів харківського аеропорту є відкриття нових рейсів в столиці і великі міста Європи. І ми раді, що один з наших основних партнерів, Ryanair, з'єднав прямим сполученням східну Україну зі столицею ще однієї країни - Угорщини. Тепер харків'яни і гості міста зможуть подорожувати в Будапешт за доступними цінами", - зазначив Владислав Ільїн, комерційний директор з авіаційної діяльності Міжнародного аеропорту "Харків".

Ryanair - найбільша лоукост-авіакомпанія Європи, географія польотів якої охоплює понад 2 тисяч напрямків між 239 аеропортами 40 країн. Співпраця харківського аеропорту Ярославського з цим авіаперевізником почалося влітку 2019 року. У червні було відкрито повідомлення Харків-Краків, в жовтні - перельоти до Вільнюса і Познані. 29 березня 2020 року компанія-адміністратор харківського аеропорту "New Systems AM", що входить до групи DCH Ярославського, відкриє спільно з Ryanair напрямок Харків-Варшава (аеропорт Модлін за 49 км від Варшави). Рейси до Варшави/Модлін будуть виконуватися двічі на тиждень - по середах і неділях.

"Компанія Ryanair рада запустити рейси з Харкова в Будапешт, яких раніше ніколи не було, - прокоментувала відкриття нового маршруту Ольга Павлонка, PR-менеджер Ryanair в Центральній і Східній Європі та на Балканах. - Вони будуть здійснюватися двічі на тиждень протягом зимового і літнього сезонів 2020 року. Щоб відсвяткувати подію, ми випустили квитки з Харкова всього лише за 16,99 євро на подорожі до кінця квітня. Їх можна придбати до півночі 18 січня на сайті Ryanair".

Авіалайнери Ryanair будуть здійснювати перельоти з харківського аеропорту Ярославського в Будапешт по четвергах і неділях. А з 1 червня прямі рейси двічі на тиждень з Харкова в Будапешт запустить також авіаперевізник Wizz Air, і з цього часу харків'янам стануть доступні перельоти в угорську столицю чотири рази на тиждень.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становили понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного їй аеродрому.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних туристів на внутрішніх і міжнародних рейсах. У третьому кварталі 2019 року аеропорт Ярославського, згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), увійшов в ТОП-5 найбільш динамічно зростаючих повітряних гаваней Європи, які обслуговують до 5 мільйонів пасажирів на рік.

Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Олександр Ярославський, власник і засновник групи DCH, яка має успішний досвід створення і розвитку аеропорту в Харкові, має намір повторити цей успіх: навесні 2020 року стартує будівництво нового аеровокзального комплексу міжнародного рівня в місті Дніпро.