Аеропорт Ярославського і найбільший лоукост Ryanair відкрили пряме сполучення між Харковом і Будапештом

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 4390 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 10211 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 15839 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 209554 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 148467 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 129789 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 134301 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 149337 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148508 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231465 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.9м/с
45%
Популярнi новини

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 18713 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 17416 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 25518 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 17810 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 16650 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 4456 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 209602 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 185089 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 303836 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 325547 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 19244 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 10730 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 60586 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 43108 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 57132 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Аеропорт Ярославського і найбільший лоукост Ryanair відкрили пряме сполучення між Харковом і Будапештом

Київ • УНН

 • 8260 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Міжнародний аеропорт "Харків", що належить відомому бізнесмену Олександру Ярославському, спільно з найбільшою лоукост-авіакомпанією Ryanair продовжує розширення географії прямого сполучення першої столиці України з ключовими містами і столицями Європи, передає УНН.

Аеропорт Ярославського і найбільший лоукост Ryanair відкрили пряме сполучення між Харковом і Будапештом

Сьогодні вночі Міжнародний з аеропорту "Харків" вилетів перший прямий рейс до Будапешта, повідомила прес-служба компанії-оператора аеропорту "New Systems AM", що входить до групи DCH Ярославського.

"Одним з пріоритетів харківського аеропорту є відкриття нових рейсів в столиці і великі міста Європи. І ми раді, що один з наших основних партнерів, Ryanair, з'єднав прямим сполученням східну Україну зі столицею ще однієї країни - Угорщини. Тепер харків'яни і гості міста зможуть подорожувати в Будапешт за доступними цінами", - зазначив Владислав Ільїн, комерційний директор з авіаційної діяльності Міжнародного аеропорту "Харків".

Ryanair - найбільша лоукост-авіакомпанія Європи, географія польотів якої охоплює понад 2 тисяч напрямків між 239 аеропортами 40 країн. Співпраця харківського аеропорту Ярославського з цим авіаперевізником почалося влітку 2019 року. У червні було відкрито повідомлення Харків-Краків, в жовтні - перельоти до Вільнюса і Познані. 29 березня 2020 року компанія-адміністратор харківського аеропорту "New Systems AM", що входить до групи DCH Ярославського, відкриє спільно з Ryanair напрямок Харків-Варшава (аеропорт Модлін за 49 км від Варшави). Рейси до Варшави/Модлін будуть виконуватися двічі на тиждень - по середах і неділях.

"Компанія Ryanair рада запустити рейси з Харкова в Будапешт, яких раніше ніколи не було, - прокоментувала відкриття нового маршруту Ольга Павлонка, PR-менеджер Ryanair в Центральній і Східній Європі та на Балканах. - Вони будуть здійснюватися двічі на тиждень протягом зимового і літнього сезонів 2020 року. Щоб відсвяткувати подію, ми випустили квитки з Харкова всього лише за 16,99 євро на подорожі до кінця квітня. Їх можна придбати до півночі 18 січня на сайті Ryanair".

Авіалайнери Ryanair будуть здійснювати перельоти з харківського аеропорту Ярославського в Будапешт по четвергах і неділях. А з 1 червня прямі рейси двічі на тиждень з Харкова в Будапешт запустить також авіаперевізник Wizz Air, і з цього часу харків'янам стануть доступні перельоти в угорську столицю чотири рази на тиждень.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становили понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного їй аеродрому.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних туристів на внутрішніх і міжнародних рейсах. У третьому кварталі 2019 року аеропорт Ярославського, згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), увійшов в ТОП-5 найбільш динамічно зростаючих повітряних гаваней Європи, які обслуговують до 5 мільйонів пасажирів на рік.

Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.
Олександр Ярославський, власник і засновник групи DCH, яка має успішний досвід створення і розвитку аеропорту в Харкові, має намір повторити цей успіх: навесні 2020 року стартує будівництво нового аеровокзального комплексу міжнародного рівня в місті Дніпро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.42
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,234.04
Ethereum
$1,551.66