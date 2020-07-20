Гірничорятувальній службі змінюють начальника: деталі аудиту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Міністерство енергетики заявило про зміну керівника Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби (ДВГРС). Причини у відомстві не оголошують, втім, не виключено, що приводом стали виявлені Рахунковою палатою у ДВГРС схеми заробітку на державному бюджеті, повідомляє УНН.
Аудит проведено за період з 2017 по 2019 роки.
Там зазначається, що ДВГРС обслуговує 82 об'єкти вугільної галузі (39 державної форми власності і 43 – приватної), де працює близько 50 тис. робітників. Окрім проведення аварійно-рятувальних робіт, Служба перевіряє стан протиаварійного захисту підприємств та готовність об’єктів до ліквідації надзвичайних ситуацій.
У 2017 році на державних підприємствах зафіксовано 72 тис. порушень, на приватних – 35 тис., у 2018 році – 67 тис. і 31 тис. відповідно, у 2019 році – 74 тис. і 33 тис. Кількість виявлених аварійно-небезпечних ситуацій на державних об’єктах була майже в три рази вищою, ніж на приватних.
"Протягом 2017-2019 років травмовано 2195 працівників, з них 64 – смертельно (37 загиблих – на державних об’єктах)", - йдеться у звіті аудиторів.
Серед основних причин травматизму на держпідприємствах – низький рівень механізації травмонебезпечних трудових процесів, дефіцит високонадійної контрольно-вимірювальної апаратури, відсутність комплексних систем протиаварійного захисту.
"У 2017–2019 роках на гірничорятувальні заходи, охорону праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах надійшло понад 968 млн гривень, які були використані майже в повному обсязі.
Виручка ДВГРС від реалізації робіт та послуг у 2017 році склала 21 млн грн, у 2018 – 49 млн грн, у 2019 – 77 млн гривень. Отже, кошти державного бюджету залишаються основним джерелом фінансування діяльності Служби, хоча її дохід від надання послуг щороку зростав", - зазначає Рахункова палата.
Капітальні видатки на укріплення та розвиток матеріально-технічної бази Служби у 2017–2019 роках в межах бюджетної програми по гірничо-рятувальних заходах (КПКВК 1101100) не здійснювалися. Аудитори дійшли висновку: планування витрат на ДВГРС було завідомо направлене на отримання з держбюджету максимально можливого обсягу коштів.
"Таким чином, вартість аварійно-рятувального обслуговування комерційних підприємств, кількість яких на час проведення аудиту становить 50%, фактично покладалася на держбюджет", - наголошують аудитори.
Разом з тим, Рахункова палата виявила порушення закону про публічні закупівлі на суму 84 млн гривень.
"За підсумками аудиту Рахункова палата рекомендує розробити і затвердити Програму реформування та розвитку ДВГРС, де визначити обсяги та джерела фінансування на технічне оснащення цієї Служби, а також законодавчо закріпити механізм відшкодування підприємствами усіх форм власності витрат на аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, здійснені силами цивільного захисту", - йдеться у звіті.
Довідка УНН. З 1998 року керівником ДВГРС був Сергій Смоланов.
На минулому тижні Міненерго заявило, що контракт з ним завершується, і на цю посаду буде призначено іншу людину.
Раніше УНН повідомляв про смертельні випадки на шахтах.