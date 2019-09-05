На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 5 сентября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 5 сентября установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1249.873390 грн;
Серебро - 15.006104 грн;
Платина - 764.316901 грн;
Палладий - 1238.664483 грн.
По сравнению с 4 сентября курс всех указанных металлов вырос, кроме палладия, который снизился.