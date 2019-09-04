На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 4 сентября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1246.361661 грн;

Серебро - 14.924280 грн;

Платина - 754.754562 грн;

Палладий - 1238.675832 грн.

По сравнению с 3 сентября курс всех указанных металлов снизился, кроме золота, который вырос.