На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 4 сентября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 4 сентября установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1246.361661 грн;
Серебро - 14.924280 грн;
Платина - 754.754562 грн;
Палладий - 1238.675832 грн.
По сравнению с 3 сентября курс всех указанных металлов снизился, кроме золота, который вырос.