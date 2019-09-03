На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 3 сентября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1237.325083 грн;

Серебро - 14.933025 грн;

Платина - 762.692903 грн;

Палладий - 1252.473325 грн.

По сравнению со 2 сентября курс всех указанных металлов вырос, кроме серебра, который снизился.