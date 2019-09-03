На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 3 сентября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 3 сентября установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1237.325083 грн;
Серебро - 14.933025 грн;
Платина - 762.692903 грн;
Палладий - 1252.473325 грн.
По сравнению со 2 сентября курс всех указанных металлов вырос, кроме серебра, который снизился.