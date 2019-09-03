Эксперт оценил реальность роста экономики Украины на 40% за 5 лет

"Для достижения указанной цели годовой рост ВВП в Украине должен находиться на уровне не ниже 7%. При этом, по оценкам МВФ, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, ВВП нашей страны в этом году, скорее всего, не превысит уровень в 2,5-2,7%", - сказал УНН собеседник.

По его словам, положительный рост ВВП во втором квартале 2019 года в 4,6% пока не является показательным.

Так, из-за того, что основными драйверами подъема экономики стали сельское хозяйство и розничная торговля, данный рост ВВП является скорее ситуативным, нестабильным и по своей природе некачественным, отметил эксперт. В свою очередь, прирост товарооборота в розничной торговле за 1-е полугодие спровоцирован, в первую очередь, увеличением средств, поступающим от миллионов украинских мигрантов, работающих за пределами родины.

Второй причиной, по словам Гарбарука, является ситуативный рост зарплат внутри страны.

"Из-за того, что за последние годы из страны выехало по разным оценкам в пределах 5-8 миллионов человек (а по пессимистическим – 8-12 млн), рынок труда ощутил большую нехватку в персонале – особенно на уровне Line-Management и в меньшей степени Middle-Management. Соответственно собственникам компаний приходится поднимать уровень заработных плат, чтобы удержать сотрудников от увольнения, с последующей миграцией", - говорит эксперт.

При этом, по его словам, показателем нестабильности роста ВВП во втором квартале может быть, например, состояние украинской промышленности.

"Дополнительно, существенным риском недостижения выхода на показатель ежегодного роста ВВП на уровне 7% является ситуация прогнозируемого глобального финансового кризиса в 2020 году в мире в целом", - считает Гарбарук.

С его точки зрения, "торговая война" между США и КНР, а также постоянные дискуссии о введении ввозных пошлин на товары из разных стран могут привести к тому, что конъюнктура на мировых рынках изменится и потребность в сырье, как и цены на него, значительно снизятся.

"Учитывая то, что экономика нашей страны на сегодня по своей сути экспортно-сырьевая, – это может привести к снижению нашего экспорта и значительному снижению поступлений валюты в страну, что приведет в этом случае скорее к глубокому экономическому кризису национальной экономики, чем к ее росту на 7%", - подчеркнул он.

"Кроме риска отсутствия прямых иностранных инвестиций в страну на реально необходимом уровне - 10-12 млрд в год - и риска сохранения национального "теневого рынка" экономики на уровне 50%, в котором сосредоточены десятки миллиардов долларов, ключевым риском невыполнения заявленной цели являются условия реструктуризации долговых обязательств Украины, проведенных бывшим Министром финансов Натальей Яресько в 2015 году", - добавил собеседник.

Он объяснил: по условиям проведенной Яресько реструктуризации, суммы выплат зависят от динамики роста национального ВВП Украины. Соответственно, до 2040 года при темпе роста от 3% страна должна дополнительно отдавать кредиторам 15% от каждого процента прироста ВВП, а свыше 4% – уже 40% от каждого дополнительно полученного процента.

"Соответственно, увеличение роста ВВП автоматически приводит к увеличению наших выплат иностранным кредиторам и, фактически, его нивелирует! Именно поэтому срочно необходимы новые переговоры с кредиторами и новые условия сотрудничества с ними. В противном случае ситуация с техническим дефолтом, в котором уже пребывала экономика страны в последние годы, превратится в фактический – со всеми вытекающими последствиями", - подытожил эксперт.

Напомним, по мнению премьер-министра Украины Алексея Гончарука, экономика Украины может вырасти на 40% за пять лет за счет иностранных инвестиций, либерализации экономики и уменьшения роли государства на рынках.

В то же время, МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики.