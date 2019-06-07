Україна в ОБСЄ ініціює нараду про доступ до територій вздовж кордону з РФ

"Ми закликаємо російську сторону зняти обмеження і припинити порушувати мандат СММ. Ми закликаємо держави-учасники (ОБСЄ - ред.) взяти участь в неофіційній нараді щодо шляхів підвищення відкритості вздовж українсько-російського державного кордону, запланованій на 12 червня, і обмінятися думками про те, що можна зробити для досягнення цієї мети в умовах постійних обмежень з боку Росії", - сказав Прокопчук.

За його словами, перевірка моніторингової місією припинення вогню і виведення важких озброєнь залишається складним завданням в умовах безперервних російських перешкод щодо патрулів СММ і технічних засобів, особливо в непідконтрольних районах Донецької і Луганської областей, прилеглих до кордону України, і в південній частині Донецької області, прилеглої до Азовського моря.

"1 і 2 червня СММ було відмовлено в проїзді або наказано покинути її (територію - ред.) відразу після прибуття в пункти перетину кордону та контрольно-пропускні пункти в'їзду поблизу Вознесеновки, Зайченко, Пікузи, Саханки, Новоазовська та залізничної станції Червона Могила. Це відомі місця, розташовані уздовж встановлених маршрутів поставок з Російської Федерації на окупованих нею території України, куди російські збройні формування постійно відмовляють у доступі СММ", - заявив дипломат.

Як повідомляв УНН, спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в тристоронньої контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік назвав потрібною і корисною перерву в роботі ТКГ, що було обумовлено політичними змінами в Україні.