У ЄС відреагували на "нормандську" онлайн-зустріч голів МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Європейському Союзі підтримують реалізацію заходів, узгоджених на паризькому саміті "нормандської четвірки", і підкреслюють необходіость повного виконання мінських угод, особливо на тлі пандемії коронавірусу. Про це написав у своєму мікроблозі в Twitter верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи вчорашню "нормандську" онлайн-зустріч голів МЗС, передає УНН.
"Уважно стежив за вчорашньою нормандською зустріччю. Повна підтримка ЄС в реалізації заходів, узгоджених на паризькому саміті 9/12/19. Необхідно продовжувати роботу з повного виконання мінських угод, включаючи стале і всеосяжне припинення вогню. Ще більш терміново, враховуючи COVID-19" , - написав Боррель.
Як повідомляв УНН, 30 квітня відбулись переговори міністрів закордонних справ країн “нормандського формату” — України, Росії, Німеччини та Франції.
Під час зустрічі онлайн міністри обговорили безпекові питання врегулювання ситуації на сході України.
Followed closely yesterday’s Normandy mtg. Full EU support to implementation of measures agreed at 9/12/19 Paris Summit. Essential to keep working on full implementation of Minsk agreements, including lasting & comprehensive ceasefire. Even more urgent given #COVID19.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 1, 2020