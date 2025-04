У ЄС відреагували на "нормандську" онлайн-зустріч голів МЗС

"Уважно стежив за вчорашньою нормандською зустріччю. Повна підтримка ЄС в реалізації заходів, узгоджених на паризькому саміті 9/12/19. Необхідно продовжувати роботу з повного виконання мінських угод, включаючи стале і всеосяжне припинення вогню. Ще більш терміново, враховуючи COVID-19" , - написав Боррель.

Як повідомляв УНН, 30 квітня відбулись переговори міністрів закордонних справ країн “нормандського формату” — України, Росії, Німеччини та Франції.

Під час зустрічі онлайн міністри обговорили безпекові питання врегулювання ситуації на сході України.

Followed closely yesterday’s Normandy mtg. Full EU support to implementation of measures agreed at 9/12/19 Paris Summit. Essential to keep working on full implementation of Minsk agreements, including lasting & comprehensive ceasefire. Even more urgent given #COVID19.

