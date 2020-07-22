Співпраця у кримінальних справах з американськими країнами: з'явився текст законопроекту

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. На офіційному сайті Верховної Ради з’явився текст законопроекту №0058 "Про приєднання України до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах та факультативного протоколу до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах", передає УНН.

Проект закону зареєстровано 20 липня. Автором документу є Президент України Володимир Зеленський. Згідно з текстом законопроекту, Верховній Раді пропонується ухвалити приєднання України до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах, учиненої 23 травня 1992 року в місті Нассау, та факультативного протоколу до цієї конвенції, учиненого 11 червня 1993 року в місті Манагуа.

У разі ухвали українським парламентом цього законопроекту конвенція та протокол наберуть чинності для України на 30 день з дати здачі на зберігання Україною її документа про приєднання із такою заявою: "Відповідно до статті 3 Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах Україна заявляє, що центральними органами для цілей конвенції є Міністерство юстиції України (щодо запитів судів) і Офіс Генерального прокурора (щодо запитів органів досудового розслідування)".

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, на сьогодні питання міжнародного співробітництва у кримінальних справах з державами Південноамериканського та Північноамериканського континентів врегульовано лише у відносинах України з Канадою, Бразилією, Панамою, Аргентиною та США.

"Приєднання України до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах, а також до факультативного протоколу до конвенції викликане потребою прискорити врегулювання питань співробітництва у сфері кримінального судочинства з державами Південноамериканського та Північноамериканського континентів, приєднавшись до чинного багатостороннього інструменту", – йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Міжамериканська конвенція про взаємну допомогу в кримінальних справах та факультативний протокол до цієї конвенції розроблені в рамках Організації Американських Держав та набрали чинності 14 квітня 1996 року та 07 квітня 2002 року відповідно. Наразі учасницями конвенції є 28 держав, серед яких: Антигуа і Барбуда, Аргентина, Багамські Острови, Болівія, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Домініка, Еквадор, Ель-Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гондурас, Ямайка, Мексика, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Тринідад і Тобаго, США, Уругвай, Венесуела, а також Казахстан. Факультативний протокол ратифікували 7 держав: Бразилія, Чилі, Колумбія, Еквадор, США, Гондурас та Парагвай.

Як раніше повідомлялося в УНН, у квітні Верховна Рада ухвалила законопроект №0033 про приєднання України до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном.

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