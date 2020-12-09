Ситник назвав проблеми нового закону про повернення відповідальності за недостовірне декларування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Новий закон про встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації дає недостатньо часу для повноцінного притягнення чиновника до відповідальності, що є проблемою. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.

“В чому проблема нового закону, який прийнятий... Ми не виступаємо, що обов’язково повинне бути позбавлення волі, але м’яка санкція за ці дії дає органам досудового розслідування і суду лише два роки на притягнення до відповідальності. Тобто, за два роки потрібно встигнути провести розслідування, прокурор повинен забезпечити підтримання державного обвинувачення і повинен бути вирок суду. За два роки. Якщо ми говоримо про активи, які в Україні — цього більш ніж достатньо. Але якщо ми говоримо про активи, які в Панамі, в Кіпрі, а в нас топ-чиновники полюбляють активи, які знаходяться за кордоном — саме таке, оптимістичне виконання міжнародного правового доручення — це 6-7 місяців. А якщо ми говоримо, наприклад, про Панаму, чи інші офшорні зони — це 1,5-2 роки. Тобто, фактично ми доведемо, що є там якісь активи, які не включені в декларацію і подякуємо”, — сказав Артем Ситник.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

Пізніше, 4 грудня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№ 4460-д).

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