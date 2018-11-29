Російська судноплавна компанія "Гудзон" недоотримала 400 млн рублів через американські санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Російська судноплавна компанія “Gudzon Shipping”, яка у серпні поточного року потрапила до списку санкцій мінфіну США щодо КНДР, недоотримала близько 400 млн рублів виручки за контрактами, так чи інакше зірваним через відмову партнерів працювати з нею. Про це російському ТАРС у четвер повідомив заступник директора компанії Валерій Уліскін, інформує УНН.
“Ми підрахували недоотриманий виручку з 21 серпня, коли з’явилася новина про санкції, і у нас вийшло 400 млн рублів втрат за контрактами, які наші партнери розірвали або відмовилися укладати, побоюючись вторинних санкцій. Це не рахуючи витрат на паливо через простій наших судів і інших вимушених витрат ”, - сказав він.
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За словами Уліскіна, компанії вдається лише оплачувати поточні витрати у вигляді податків, банківських відсотків та зарплати. На розрахунок з постачальниками грошей не вистачає, що в майбутньому може привести до банкрутства “Гудзона”. Як зазначив співрозмовник агентства, керівництво компанії розраховує на допомогу держави, так як всі її судна ходять під російським прапором і платять податки в РФ.
Як раніше інформував УНН, 21 серпня США оголосили про запровадження санкцій щодо ряду російських суден і компаній, які підозрюються Вашингтоном у торгівлі нафтою з КНДР. Серед них виявилася Gudzon Shipping (“Судноплавна компанія Гудзон”). У список увійшли кораблі компанії: танкер “Патріот”, вантажні судна “Белла”, “Богатир”, “Партизан” і “Севастополь” і напівзанурювальний контейнеровоз “Нептун”.
У вересні — жовтні у судів “Гудзона” виникали проблеми зі заходом у південнокорейські порти. Крім того, судно “Нептун” було змушене покинути суднобудівний завод в Китаї через відмову приймаючої сторони закінчити ремонт.