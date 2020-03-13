Пандемія коронавірусу: Єврокомісія заявила, що для європейської економіки ситуація з COVID-19 стала шоком

КИЇВ. 13 березня. УНН. Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен заявила, що для європейської економіки ситуація з коронавірусом стала найсильнішим шоком, але зазначила, що у цих обставин не повинно бути довготривалих наслідків, пише УНН.