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Пандемія коронавірусу: Єврокомісія заявила, що для європейської економіки ситуація з COVID-19 стала шоком

Пандемія коронавірусу: Єврокомісія заявила, що для європейської економіки ситуація з COVID-19 стала шоком

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен заявила, що для європейської економіки ситуація з коронавірусом стала найсильнішим шоком, але зазначила, що у цих обставин не повинно бути довготривалих наслідків, пише УНН.

“Коронавірус став найбільшим шоком для економіки ЄС, але він не повинен нанести їй перманентного збитку”, — сказала фон дер Ляйен.

На її думку, “зупинити поширення коронавірусу в ЄС неможливо, можливо лише уповільнити його поширення, для чого буде потрібно уповільнення економічного життя Євросоюзу”.

Також глава Єврокомісії заявила, що правила надання держдопомоги підприємствам, які постраждали через коронавірус, максимально пом’якшать.

“Єврокомісія максимально пом’якшить правила надання держдопомоги підприємствам, які постраждали через коронавірус. Ми готові зробити більше в міру того, як ситуація буде розвиватися”, — заявила вона.

Крім тоого, ЄК дозволить владі країн Європейського союзу надавати пряму підтримку банкам у разі виникнення у тих проблем з ліквідністю через коронавірус. Про це заявила в п’ятницю заступник глави Єврокомісії Маргрете Вестагер на прес-конференції в Берліні. З її слів, ЕК “дозволить урядам країн ЄС надавати пряму підтримку банкам у разі виникнення проблем з ліквідністю через коронавірус”. Ряд держав Євросоюзу вже звернулися за таким дозволом, зазначила вона.

I’m convinced the can withstand the shock for our health care systems and our economies. But each Member State needs to live up to its full responsibility.

And the European Union as a whole needs to be determined, coordinated and united. #coronavirus pic.twitter.com/JBmCIFkVJ8

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 13, 2020

Єврокомісія також має намір залучити 8 млрд євро на підтримку і пільгове кредитування малого і середнього бізнесу, який постраждав від коронавірусу. Про це заявив в п’ятницю заступник голови Єврокомісії Валдіс Домабровскіс на прес-конференції в Брюсселі.

“Єврокомісія виділила 1 млрд євро в якості гарантій для залучення 8 млрд євро на підтримку малого і середнього бізнесу, який постраждав від коронавірусу”, — повідомив він.

Брифінг ЄК щодо ситуації з COVID-19 (перегляд при переході на Twitter):

The EU can withstand the shock caused by the coronavirus. But we need to be determined, coordinated and united.

Watch the technical briefing on our proposals for the EU’s economic response to the #COVID19 crisis ↓https://t.co/P0L9zpAPAo

— European Commission (@EU_Commission) March 13, 2020

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