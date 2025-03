Пандемія коронавірусу: МЗС Китаю прокоментувало слова свого співробітника про "американське походження" COVID-19

“Ми останнім часом відзначали, що існує безліч думок щодо походження вірусу, що викликає COVID-19. Американські чиновники високого рангу і члени Конгресу робили помилкові і безвідповідальні заяви (на цю тему) з метою нападу на Китай, які ми офіційно відкидаємо. У міжнародному співтоваристві, в тому числі в Сполучених Штатах, існують різні точки зору щодо джерела (виникнення) коронавірусу. Китай впевнений, що дане питання вимагає професійного наукового вивчення і оцінки”, — сказав дипломат.

Він також порекомендував уточнити у американської сторони, чи є заяви високих чиновників, які безвідповідально звинувачують Китай в поширенні інфекції, “офіційною позицією уряду Сполучених Штатів”.

Раніше інший офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на своїй сторінці в Twitter опублікував повідомлення, в якому припустив, що “коронавірус потрапив в Ухань з вини американських військових”. При цьому дипломат не уточнив, яким саме чином вони його туди доставили.

Заява офіційного представника МЗС КНР Чжао Ліцзяня:

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020

У зв’язку з цим газета South China Morning Post в п’ятницю уточнила, що присутність американських військовослужбовців на території Китаю могла бути пов’язана з проведенням VII Всесвітніх літніх військових ігор в Ухані (адміністративному центрі провінції Хубей). У цих змаганнях, що пройшли з 18 по 27 жовтня, взяли участь військові з більш ніж 100 країн, в тому числі з США. За даними цього ж видання, перший випадок інфікування коронавірусом в КНР був зафіксований 17 листопада 2019 року біля 55-річного жителя Хубей.