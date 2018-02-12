Дію стандартів якості для вин подовжено на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Україні подовжено на рік дію стандартів виноградно-виноробної галузі. Про це повідомляє прес-служба "Укрвинпром", передає УНН.
"ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" задовольнив звернення НЦ "Український інститут вина" та корпорації "Укрвинпром" щодо подовження дії міждержавних стандартів (ДСТУ), якими керуються виробничі лабораторії підприємств.
Згідно з наказом №28 ДП "УкрНДНЦ" до 01.01.2019 року в Україні відновлено дію національних нормативних документів, що стосуються процесів виготовлення ігристих та тихих вин, виноматеріалів, коньяків та коньячних спиртів тощо", - йдеться у повідомленні.
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Пропозицію продовжити зазначені стандарти було підтримано 01 лютого поточного року під час засідання Технічного комітету ТК 79 "Продукція садів, виноградників і виноробна продукція".
"Уся виноградно-виноробна галузь могла зупинитися, якби ми вчасно не зреагували, а ДП "УкрНДНЦ" не підписав відповідний наказ", — зазначив директор НЦ "Український інститут вина" та генеральний директор корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко.
Раніше КМУ скасував дію міждержавних стандартів, розроблених до 1992 року. Відсутність заміни нормативних документів могла паралізувати всю виноробну галузь.
Нагадаємо, за оцінками експертів, українське виноробство має потужний потенціал для розвитку і нарощування експорту, проте, сьогодні страждає від несправедливого податкового навантаження.
Представники ринку просять владу зменшити ставки податку на земельні ділянки під багаторічними насадженнями винограду. Також, виробники очікують від парламенту прийняття законопроекту, який дозволить скоротити перелік "дозвільних паперів" для отримання атестата виноробства.
Серед негативних тенденцій розвитку галузі - ще й скорочення вітчизняного вина на полицях супермаркетів. Така нераціональна політика представників рітейлу може зробити згубний вплив на українських виноробів.
"Звичайно, з огляду на зростання реальних витрат населення, багатьом українцям зараз не до вина, але скороченню ринку додатково сприяє не дуже раціональна політика найбільших мереж в Україні, які скорочують кількість позицій українських вин і роблять акцент на імпорті.
Загальна тенденція свідчить про те, що асортимент українського вина в супермаркетах скоротився в середньому на чверть (за підсумками 2017 року - ред.)", - зазначив директор з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий.