Зовсім скоро "спиртовий" Закон лежатиме на столі у суддів КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Народні депутати Верховної Ради України XI скликання систематично порушують регламент роботи ВР. Таку практику роботи народні обранці запозичили у своїх “попередників”. Про це у коментарі УНН зазначив політичний експерт Андрій Смолій.
“Регламент роботи ВРУ передбачає певні строки подачі законодавчих актів та їх розгляду. Крім того, є таке поняття як строки розгляду поправок до тих чи інших законодавчих ініціатив. На жаль, новий склад ВРУ розпочав свою роботу із порушенням регламенту роботи Ради. У так званому турборежимі, який медійно виглядає красиво, але з правової точки зору — є абсолютно неправильним. Це, по суті, і перетворює монобільшість на такий собі маріонетковий орган, який просто натискає кнопки, підтримуючи ті законопроекти, які потрібні керівництву партії „Слуга Народу“, Офісу Президента, але не простим українцям”, — каже він.
Як приклад, експерт навів президентський Закон про демонополізацію і продаж активів ДП “Укрспирт”.
Документ проголосували у турборежимі, без фінансово-економічного обґрунтування та за відсутності висновків кількох комітетів, нагадує Смолій.
“До будь-якого законопроекту повинні надаватися експертні висновки, обґрунтування, аби депутати розуміли — чи варто підтримувати такий документ. В даному випадку депутати голосували, не розуміючи за що. У майбутньому цей проект ЗУ, який вже став Законом, може бути скасований у Конституційному суді. Чи піде на це суд — це вже інше питання, але цілком ймовірно, що цей Закон невдовзі лежатиме на столі суддів КСУ. Як, власне, і інші Закони, які діюча Рада схвалила у турборежимі, повністю ігноруючи регламент роботи ВРУ”, — прогнозує експерт.
Як писав УНН, закон про скасування державної монополії “Укрспирту” набув чинності 14 грудня.
Нагадаємо, що прогноз МЕРТ стосовно доходів від приватизації об’єктів ДП різко скоротився з 6-7 млрд грн до 2-3 млрд грн. Хоча і ці знижені очікування економічного ефекту в Українському інституті майбутнього називають нереалістичними та нездійсненними.