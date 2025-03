Україну варто запросити на саміт G7 – ексзаступник міністра оборони США

“Як щодо запрошення України на наступну зустріч G7? Це динамічна демократія, яка бореться за виживання як суверенна держава. Поки ви так налаштовані, чому ви не скажете президенту (Росії Володимиру) Путіну залишатися вдома, поки він не виведе свої війська з України”, — написав аналітик у мережі Twitter.

Перед початком саміту “Групи семи” у французькому Біарріці голова Європейської ради Дональд Туск порадив лідерам G7 замість того, щоб вітати на наступній зустрічі представника Росії, запросити в статусі гостя Україну. “Причина, через яку Росія не була запрошена в 2014-му, все ще зберігається. Ба більше, є і свіжа причина — недавня провокація РФ в Азовському морі”, — сказав Туск 24 серпня.

Він нагадав, що рік тому в Канаді президент США Дональд Трамп уже пропонував знову запросити Росію до “Групи семи” (цього місяця він озвучив схожу думку — ред) та заявляв, що не виключає відмови від невизнання анексії Росією українського Криму. “За жодних умов ми не можемо погодитися з цією логікою”, — наголосив голова Європейської ради.

Dear @realDonaldTrump,



How about inviting Ukraine to the next G7 meeting? It's a vibrant democracy that's fighting to survive as a sovereign state. While you're at it, why don't you tell President Putin to stay at home until he withdraws his troops from Ukraine.

— Michael Carpenter (@mikercarpenter) August 26, 2019

Європейський союз виступає проти будь-якого запрошення Росії повернутися до переговорів у рамках нинішньої “Групи семи” провідних держав світу без виконання нею певних умов, заявив чільний посадовець ЄС на умовах анонімності, коментуючи пропозицію про таке повернення, яку висловив президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери G7 не досягли консенсусу щодо запрошення РФ на саміт у 2020 році. Зокрема, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, у свою чергу, зазначив, що дії Росії в Україні не дозволяють їй повернутись до G7.

