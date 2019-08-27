Україну варто запросити на саміт G7 – ексзаступник міністра оборони США

ukru
22 березня, 04:30 • 52377 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 128495 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 157499 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 146473 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 219905 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 157214 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 191065 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 177614 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130829 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173702 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.4 м/с
26 %
756 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

22 березня, 01:42 • 71158 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 84519 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 66724 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 65257 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

06:54 • 33478 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 143456 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 219905 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 191065 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 177614 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 145348 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 2079 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 9009 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 128497 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 104965 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 81857 перегляди
Актуальне
Україну варто запросити на саміт G7 – ексзаступник міністра оборони США

Україну варто запросити на саміт G7 – ексзаступник міністра оборони США

Київ • УНН

 • 12994 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Директор Аналітичного центру Байдена, колишній заступник міністра оборони США Майкл Карпентер радить американському президенту Дональду Трампу дослухатися до ідеї запрошення України на наступний саміт G7, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

“Як щодо запрошення України на наступну зустріч G7? Це динамічна демократія, яка бореться за виживання як суверенна держава. Поки ви так налаштовані, чому ви не скажете президенту (Росії Володимиру) Путіну залишатися вдома, поки він не виведе свої війська з України”, — написав аналітик у мережі Twitter.

Перед початком саміту “Групи семи” у французькому Біарріці голова Європейської ради Дональд Туск порадив лідерам G7 замість того, щоб вітати на наступній зустрічі представника Росії, запросити в статусі гостя Україну. “Причина, через яку Росія не була запрошена в 2014-му, все ще зберігається. Ба більше, є і свіжа причина — недавня провокація РФ в Азовському морі”, — сказав Туск 24 серпня.

Він нагадав, що рік тому в Канаді президент США Дональд Трамп уже пропонував знову запросити Росію до “Групи семи” (цього місяця він озвучив схожу думку — ред) та заявляв, що не виключає відмови від невизнання анексії Росією українського Криму. “За жодних умов ми не можемо погодитися з цією логікою”, — наголосив голова Європейської ради.

Dear @realDonaldTrump,

How about inviting Ukraine to the next G7 meeting? It's a vibrant democracy that's fighting to survive as a sovereign state. While you're at it, why don't you tell President Putin to stay at home until he withdraws his troops from Ukraine.

— Michael Carpenter (@mikercarpenter) August 26, 2019

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС Японії допустили приєднання Росії до G7 при виконанні певних умов

Європейський союз виступає проти будь-якого запрошення Росії повернутися до переговорів у рамках нинішньої “Групи семи” провідних держав світу без виконання нею певних умов, заявив чільний посадовець ЄС на умовах анонімності, коментуючи пропозицію про таке повернення, яку висловив президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери G7 не досягли консенсусу щодо запрошення РФ на саміт у 2020 році. Зокрема, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, у свою чергу, зазначив, що дії Росії в Україні не дозволяють їй повернутись до G7.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп: США могли б зупинити анексію Криму у 2014 році

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,416.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,996.19