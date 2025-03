Суд по MH17 сьогодні оголосить рішення за клопотаннями звинувачення і захисту

"У п'ятницю, 3 липня, о 13:30 (14:30 за Києвом - ред.), суд прийме рішення за запитами захисту, звинувачення і адвоката родичів", - сказано у повідомленні на сайт суду.

Нагадаємо, попереднє слухання відбулося 26 червня. На ньому виступала сторона звинувачення, відповідаючи на аргументи захисту підозрюваного Олега Пулатова.

На їхню думку, нові свідоцтва несумісні з доказами у матеріалах справи, що стосуються типів пошкоджень, які залишилися на уламках літака, кабіні пілота, тілах загиблих, а також даних з радарів і перехоплених телефонних розмов.

Також прокуратура не захотіла повторного дослідження даних з радарів, так як це не принесе нових результатів, і запропонувала почати розгляд справи по суті у лютому-березні 2021 року.

Заслуховування родичів у такому випадку може відбутися у травні-червні 2021 року.

Під час засідання суду раніше адвокати клопотали про допити понад 100 осіб, так чи інакше пов'язаних з підготовкою матеріалів справи або які фігурують у ній. Адвокати раніше вимагали проведення більшої кількості розслідувань у справі і висловили сумніви у достовірності поточної версії прокуратури.

Крім того, захист підозрюваного у катастрофі росіянина Пулатова розглядав "український сценарій з "БУКом".

Як повідомлялося в УНН, процес в окружному суді Гааги розпочався 9 березня.

Слухання проходять у судовому комплексі під Амстердамом. Нинішній блок засідань триватиме до 3 липня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий під прізвиськом "Стрєлков", який на момент збиття літака називав себе "міністром оборони" угруповання "ДНР", Сергій Дубінський, відомий під прізвиськом "Хмурий", відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій - "генерал-майор" в угрупованні "ДНР", який очолював його власне "ГРУ", Олег Пулатов, відомий під прізвиськом "Гюрза", полковник, колишній російський спецназівець, на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубінського, а також громадянин України Леонід Харченко, відомий під прізвиськом "Крот", який знаходився у той час в рядах угруповання "ДНР" під командуванням Дубінського.

Їм пред’явлені попередні звинувачення у вбивстві 298 осіб і в спричиненні катастрофи літака, яка і привела до загибелі всіх людей на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися.

За оцінками експертів, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.

