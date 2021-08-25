Найбільший у світі хмарочос засяяв синьо-жовтими кольорами

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Дубаї до Дня Незалежності України підсвітили кольорами українського прапора хмарочос "Бурдж Халіфа". Про це інформують у Twitter, передає УНН.

Деталі

“Бурдж-Халіфа святкує День Незалежності України та бажає українському народу процвітання та миру”, — йдеться у повідомленні.

Хмарочос Burj Khalifa — найвища будівля світу, яка вже стала символом архітектурного мистецтва. Це справжнє досягнення інженерної думки, серце і душа Дубаю.

Цю величну споруду висотою 828 м, розташовану біля торговельного центру The Dubai Mall, відкрили для відвідувачів у 2010 році. Тут є два оглядові майданчики, що пропонують відвідувачам приголомшливі міські краєвиди.

الليلة نشارك أصدقائنا في جمهورية أوكرانيا احتفالاتهم بمناسبة يوم استقلالهم في #برج_خليفة! متمنين لهم المزيد من التقدّم والرخاء

Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine’s Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2021

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