Науковці попередили про зменшення популяції гепардів

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Науковці довели, що найшвидша наземна тварина у світі - гепард - стрімкими темпами наближається до вимирання. Висновки дослідження опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, передає УНН з посиланням на ВВС.