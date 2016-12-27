Науковці попередили про зменшення популяції гепардів

За оцінками фахівців, у дикій природі залишилося лише 7 100 цих ссавців.

Зазначається, що гепарди опинилися у небезпеці тому, що вони мешкають далеко від територій, які перебувають під охороною, і дедалі частіше входять у конфлікт із діяльністю людини.

Автори доповіді закликали терміново перевести цей вид із категорії уразливих до таких, що перебуває під загрозою зникнення.

Згідно з дослідженням, понад половина всіх гепардів живуть в одній популяції на території шести країн на півдні Африки.

В Азії гепарди практично знищені. Група цих тварин, яка може складатися із менше ніж 50-ти особин, живе в Ірані.

У Зімбабве популяція гепардів за 16 років зменшилась із 1200 до 170 тварин. Основною причиною цього є зміни в землекористуванні.

Зазначається, що ще одна з великих загроз для гепардів - контрабанда кошенят, яка розвивається через великий попит з боку країн Перської затоки.

Дитинчата гепарда можуть коштувати до 10 тисяч доларів на чорному ринку. За даними Фонду зі збереження гепардів, близько 1,2 тис кошенят були вивезені з Африки за останні 10 років, і близько 85% з них загинули під час перевезення.

Також повідомляється, що на нещодавній конференції СІТЕС в Південній Африці уряди країн погодилися вжити нові заходи для вирішення цього питання, зокрема, боротися проти реклами гепардів на продаж у соцмережах.

Як повідомляв УНН, екологи заявили, що Східні горили - на межі вимирання.