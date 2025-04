Кулеба: Росія зіткнеться з новими санкціями та глобальним тиском

Цитата

"Цілеспрямована зустріч з Блінкеном. Два стратегічні партнери, Україна та США, невпинно працюють день і ніч, щоб згуртувати світ навколо суверенітету та територіальної цілісності України. Росія зіткнеться з новими санкціями та глобальним тиском за кожен наступний агресивний крок, який вона може зробити", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Завершився брифінг, де виступили Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба, який заявив "що ніхто крім України та НАТО не буде приймати рішення про наші майбутні відносини.

