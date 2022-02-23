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Кулеба: Росія зіткнеться з новими санкціями та глобальним тиском

Кулеба: Росія зіткнеться з новими санкціями та глобальним тиском

Київ • УНН

 • 158186 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Голова МЗС України у своєму блоці в Twitter повідомив, що Росія зіткнеться з новими санкціями та глобальним тиском, про це пише УНН.

Цитата

"Цілеспрямована зустріч з Блінкеном. Два стратегічні партнери, Україна та США, невпинно працюють день і ніч, щоб згуртувати світ навколо суверенітету та територіальної цілісності України. Росія зіткнеться з новими санкціями та глобальним тиском за кожен наступний агресивний крок, який вона може зробити", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Завершився брифінг, де виступили Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба, який заявив "що ніхто крім України та НАТО не буде приймати рішення про наші майбутні відносини.

Focused meeting with @SecBlinken. Two strategic partners, Ukraine and the U.S. work tirelessly day & night to rally the world around Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. Russia will face more sanctions and global pressure for every further aggressive step it may take. pic.twitter.com/TCK925AhCf

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2022

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