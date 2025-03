Кулеба про спроби РФ послабити санкції: хотілося б стільки зусиль для припинення вогню

“Спроби Росії послабити санкції були інтенсивними. Хотілося б, щоб стільки ж зусиль було докладено для досягнення стабільного припинення вогню на Донбасі. Але це як і раніше не так”, - написав Кулеба.

Він зазначив, що тільки минулого тижня 10 українських військових були поранені, а один убитий в бою.

Нагадаємо, що 22 квітня РФ винесла на затвердження Генасамблеї ООН новий документ резолюції, який повинен був сприяти ослабленню санкцій. Однак Україна, як і на початку квітня, перервала так звану “процедуру умовчання” і заблокувала цю ініціативу.

Раніше, 3 квітня, Україна вже блокувала попередню спробу Росії провести в Генеральній асамблеї ООН резолюцію, яка створила б умови для ослаблення санкцій.

#TheWarGrindsOn

Russia’s attempts to weaken sanctions have been intense. I wish the same amount of effort was applied to achieve a lasting ceasefire in the Donbas. It is still not there.



Last week, 10 Ukrainian military wounded, 1 killed in action. His photo & short bio below

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 26, 2020