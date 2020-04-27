Кулеба про спроби РФ послабити санкції: хотілося б стільки зусиль для припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що зусилля Росії, прикладені у спробах послабити санкції, повинні бути спрямовані на припинення вогню. Однак це не так, і українські військові продовжують гинути. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
“Спроби Росії послабити санкції були інтенсивними. Хотілося б, щоб стільки ж зусиль було докладено для досягнення стабільного припинення вогню на Донбасі. Але це як і раніше не так”, - написав Кулеба.
Він зазначив, що тільки минулого тижня 10 українських військових були поранені, а один убитий в бою.
Нагадаємо, що 22 квітня РФ винесла на затвердження Генасамблеї ООН новий документ резолюції, який повинен був сприяти ослабленню санкцій. Однак Україна, як і на початку квітня, перервала так звану “процедуру умовчання” і заблокувала цю ініціативу.
Раніше, 3 квітня, Україна вже блокувала попередню спробу Росії провести в Генеральній асамблеї ООН резолюцію, яка створила б умови для ослаблення санкцій.
#TheWarGrindsOn
Russia’s attempts to weaken sanctions have been intense. I wish the same amount of effort was applied to achieve a lasting ceasefire in the Donbas. It is still not there.
Last week, 10 Ukrainian military wounded, 1 killed in action. His photo & short bio below