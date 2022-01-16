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Данія виділить 22 млн євро на посилення безпеки України

Данія виділить 22 млн євро на посилення безпеки України

Київ • УНН

 • 29626 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Уряд Данії ухвалив рішення виділити 22 млн євро на посилення сектору безпеки України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Цитата

"Вдячний колезі та другу Єппе Кофоду за його вчасний візит на Донбас, який свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі неприйнятних погроз з боку Росії. Високо ціную рішення виділити додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки України. Це вияв справжньої дружби", — написав Кулеба.

Додамо

Зі свого боку Кофод зазначив, що Росія має рухатися у бік деескалації ситуації на Донбасі. Він додав, що Данія цілком підтримує суверенітет України.

Thank you, dear friend @JeppeKofod, for your timely visit proving Denmark’s solidarity with Ukraine in the time of Russia’s unprovoked and unacceptable threats. The decision to allocate additional €22 mln for strengthening Ukraine’s security sector is an act of true friendship. https://t.co/TlTl7ZkdC2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 16, 2022

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод приїхав до Києва на два дні, 15-16 січня, на запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Візит Кофода мав засвідчити підтримку України з боку Данії на тлі агресивних дій Російської Федерації.

Під час візиту українська та данська сторони планували обговорити подальшу консолідацію міжнародної підтримки України в протидії російській агресії, кроки задля збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій, просування європейської інтеграції України.

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