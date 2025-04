Данія виділить 22 млн євро на посилення безпеки України

Цитата

"Вдячний колезі та другу Єппе Кофоду за його вчасний візит на Донбас, який свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі неприйнятних погроз з боку Росії. Високо ціную рішення виділити додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки України. Це вияв справжньої дружби", — написав Кулеба.

Додамо

Зі свого боку Кофод зазначив, що Росія має рухатися у бік деескалації ситуації на Донбасі. Він додав, що Данія цілком підтримує суверенітет України.

Thank you, dear friend @JeppeKofod, for your timely visit proving Denmark’s solidarity with Ukraine in the time of Russia’s unprovoked and unacceptable threats. The decision to allocate additional €22 mln for strengthening Ukraine’s security sector is an act of true friendship. https://t.co/TlTl7ZkdC2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 16, 2022

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод приїхав до Києва на два дні, 15-16 січня, на запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Візит Кофода мав засвідчити підтримку України з боку Данії на тлі агресивних дій Російської Федерації.

Під час візиту українська та данська сторони планували обговорити подальшу консолідацію міжнародної підтримки України в протидії російській агресії, кроки задля збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій, просування європейської інтеграції України.