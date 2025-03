Пандемія: через посилення карантину у Белграді другу ніч масові заворушення, в інших містах Сербії почалися протести

Протест почався близько 18:00 за місцевим часом (19:00 за київським часом). Спочатку акція проходила мирно, проте близько 20:20 групи молодих людей стали кидати в напрямку поліції пляшки і фаєри. Поліція стала відповідати снарядами зі сльозогінним газом, після чого натовп змістився в глибину Піонерського парку.

Як повідомляє канал N1, одночасно на протесті в Нові-Саді групи молодих людей розбили вікна в адміністративній будівлі. Раніше протестуючі розбили вітрини в відділенні правлячої Сербської прогресивної партії в місті Ніш.

Співробітники правоохоронних органів розігнали протест біля будівлі Народної скупщини (парламенту) Сербії в Белграді.

В охороні порядку задіяні спецназ поліції, жандармерія, кінні підрозділи. На даний момент площа і проїжджа частина перед парламентом порожні. Протестуючі невеликими групами покинули місце мітингу і розосередилися по центральних вулицях міста. Окремі групи маніфестантів підпалюють сміттєві баки на шляху прямування.

Protesters in Novi Sad threw rocks and rubbish bins at the windows of the ruling Progressive Party’s facilities, Radio Television Vojvodina and City Hall, breaking windows.



Hundreds gathered there this evening in solidarity with the continued protests in the capital, Belgrade. pic.twitter.com/3Gp7Z3dSSi

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 8, 2020

Protesters are throwing stones at the parliament building in Belgrade in an attempt to break windows, while police continue to release tear gas. pic.twitter.com/aPxWX4luhe

Serbian police have released tear gas to try and disperse the thousands of demonstrators who have gathered in front of the parliament building against the country’s handling of the # COVID19 pandemic. pic.twitter.com/CMLiYMsiq2

Заворушення тривають в Белграді другий вечір поспіль. Як повідомив раніше в середу директор поліції Белграда Владімір Ребіч, у результаті заворушень в ніч на середу поранення отримали 43 поліцейських і 17 демонстрантів, затримані 23 людини, спалені п’ять поліцейських автомобілів. Ребіч зазначив, що протест був спонтанним, поліція не була готова до такого розвитку подій, тому довелося підтягувати сили по ходу протесту. Встановлення особистостей причетних до протестів триває, всі вони будуть притягнуті до відповідальності.

Відзначимо, що згідно з даними Міністерства охорони здоров’я Сербії — в країні 17 076 випадків COVID-19, 341 з них — летальний. Згідно зі статистикою ВООЗ — в країні 16 719 випадків захворювання, 330 з них — летальні.

An aerial view of tonight’s protest in Belgrade as police and protesters clash, with demonstrators throwing rocks, flares and other objects while police continue to use tear gas. pic.twitter.com/T873VHYJFA

After police released tear gas outside of the Serbian parliament building, protesters in Belgrade have spread across the centre of the city.



Tensions continue to run high, as demonstrators set fire to rubbish bin and riot police roll in to enforce the police’s cordone. pic.twitter.com/VViJBroCG9

A bird’s eye view of tonight’s protest in the Serbian capital , as the police cordon spreads across the centre of the city after officers and demonstrators continue to clash pic.twitter.com/42sINWWDY6

Here ’s a glimpse of the police cordon that continues to spread across Belgrade while demonstrators continue to protest against the Serbian government’ s response to the country ’s worsening #coronavirus situation: pic.twitter.com/xrIUWRpsBV

