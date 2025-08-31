Фейкові новини

$41.260.00
48.130.00
ukenru
20:53 • 4538 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 33386 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 77297 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 90773 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 106124 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 118302 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 255944 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 114333 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 86183 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 100099 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
66%
744мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 24414 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 23438 перегляди
Кривавий Місяць: коли і як спостерігати унікальне затемнення31 серпня, 16:12 • 9530 перегляди
Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини31 серпня, 16:36 • 13324 перегляди
Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина31 серпня, 17:04 • 11877 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 10678 перегляди
Президент України сподівається на результативність розслідування убивства Парубія31 серпня, 18:40 • 5310 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД19:40 • 6456 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений21:30 • 6710 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 105536 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 235736 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 236654 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 328469 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 276315 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Львів
Китай
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 111057 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 243644 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 266704 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 263715 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 243459 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Truth Social
Financial Times
MIM-104 Patriot
Ракетна система С-400
Теги
Продукти

Фейкові новини

Новини по темi
"Ніколи не відчував себе краще, ніж зараз": Трамп спростовує чутки про свою смерть та погіршення здоров'я

Дональд Трамп у соцмережі TruthSocial спростував чутки про свою смерть та погіршення стану здоров'я. Він заявив, що ніколи не почувався краще, ніж зараз.

Політика • 00:01 • 340 перегляди
Екс-мер Нью-Йорка та колишній адвокат Трампа потрапив у лікарню після аварії

Екс-мер Нью-Йорка Руді Джуліані потрапив до лікарні після ДТП, отримавши перелом грудних хребців та інші травми. Аварія сталася після того, як він допомагав жертві домашнього насильства.

Новини Світу • 22:52 • 550 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД

У липні 2025 року виробництво металургійної продукції в росії скоротилося на 10,2% у річному вимірі. Це найгірший показник щонайменше за останні 3,5 роки, зафіксовано мільярдні збитки ключових підприємств.

Війна в Україні • 19:40 • 6464 перегляди
Заборона паломництва хасидів до Умані: у Ізраїлі прокоментували ситуацію

МЗС Ізраїлю спростувало інформацію про відмову України приймати паломників-хасидів. Політика України щодо прибуття вірян на Рош-га-Шана залишається без змін.

Суспільство • 31 серпня, 18:12 • 2538 перегляди
російська армія втратила в Україні понад 290 тисяч військових вбитими і важкопораненими - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про понад 290 тисяч втрат російської армії в Україні за вісім місяців поточного року. Найбільших втрат ворог зазнав на Донеччині, не реалізувавши стратегічних завдань.

Війна в Україні • 31 серпня, 10:36 • 4314 перегляди
У росії, аеропорт сочі затримує десятки рейсів більше ніж на дві години

В аеропорту сочі затримано понад 50 рейсів на виліт та приліт. Затримки становлять від 15 хвилин до 6 годин, спричинені атакою безпілотників.

Новини Світу • 31 серпня, 09:46 • 3670 перегляди
Черговий зразок пихи: окупанти за підсумками останньої кампанії не здобули повний контроль над жодним великим містом

Український Генштаб назвав брехнею доповідь герасимова про підсумки весняно-літньої кампанії 2025 року. російські війська не здобули повного контролю над жодним великим містом, втративши значну кількість солдатів та техніки, - наголосили в українському відомстві.

Війна в Україні • 31 серпня, 09:18 • 4044 перегляди
На Куп’янському напрямку росіяни зайняли певну територію, але вона не представляє стратегічного інтересу – ОСУВ "Дніпро"

російські загарбники зайняли певну територію на Куп’янському напрямку, проте вона не має стратегічного значення. На цій території відсутні великі населені пункти, лише села та селища.

Війна в Україні • 31 серпня, 08:35 • 8158 перегляди
Над волгоградською та ростовською областю росії перехоплювали дрони, ще декілька БпЛА завітали у інші частини рф

Міноборони рф заявило про перехоплення 21 безпілотника вночі 31 серпня. 19 дронів збито над волгоградською та ростовською областями, по одному – над бєлгородською та брянською.

Новини Світу • 31 серпня, 07:27 • 9516 перегляди
кремль перебільшує успіхи армії росії на фронті, щоб вплинути на Захід - аналіз ISW

російське військове керівництво подає недостовірні дані про успіхи на фронті, завищуючи територіальні здобутки. Це частина інформаційної кампанії кремля, спрямованої на переконання Заходу в неминучій перемозі рф та припинення підтримки України.

Війна в Україні • 31 серпня, 03:29 • 6312 перегляди
В окупованому Маріуполі значно скоротилася кількість школярів порівняно з 2021 роком

У Маріуполі цього навчального року планують навчати 17 тисяч учнів, серед яких 1300 першокласників. Це значно менше, ніж 40 тисяч дітей у 2021 році, що свідчить про виїзд більшості населення.

Суспільство • 30 серпня, 22:30 • 3636 перегляди
Вбивство Парубія: УДО уточнило порядок охорони посадових осіб та їх сімей

Управління державної охорони України заявляє, що забезпечує безпеку посадовців та їхніх сімей виключно в межах закону. Це спростовує маніпулятивні твердження в медіапросторі.

Суспільство • 30 серпня, 20:59 • 3430 перегляди
Масових черг чоловіків 18-23 років на кордоні немає - ДПСУ

Держприкордонслужба спростовує інформацію російських медіа про масові черги чоловіків 18-23 років на кордоні. Рух цієї категорії громадян фіксується як на виїзд, так і на в'їзд, що не впливає на пасажиропотік.

Суспільство • 30 серпня, 15:44 • 3998 перегляди
Група радикальних молодиків намагалася зірвати "ХарківПрайд-2025": втрутилася поліція

Радикальні молодики намагалися прорватися до місця проведення "ХарківПрайд-2025", але поліція оперативно відреагувала. Правоохоронці обмежили доступ та припинили штовханину, спростовуючи інформацію про сутички.

Суспільство • 30 серпня, 12:52 • 3558 перегляди