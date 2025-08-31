Фейкові новини

"Ніколи не відчував себе краще, ніж зараз": Трамп спростовує чутки про свою смерть та погіршення здоров'я

Дональд Трамп у соцмережі TruthSocial спростував чутки про свою смерть та погіршення стану здоров'я. Він заявив, що ніколи не почувався краще, ніж зараз.