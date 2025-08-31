Дональд Трамп у соцмережі TruthSocial спростував чутки про свою смерть та погіршення стану здоров'я. Він заявив, що ніколи не почувався краще, ніж зараз.
Екс-мер Нью-Йорка Руді Джуліані потрапив до лікарні після ДТП, отримавши перелом грудних хребців та інші травми. Аварія сталася після того, як він допомагав жертві домашнього насильства.
У липні 2025 року виробництво металургійної продукції в росії скоротилося на 10,2% у річному вимірі. Це найгірший показник щонайменше за останні 3,5 роки, зафіксовано мільярдні збитки ключових підприємств.
МЗС Ізраїлю спростувало інформацію про відмову України приймати паломників-хасидів. Політика України щодо прибуття вірян на Рош-га-Шана залишається без змін.
Президент Володимир Зеленський повідомив про понад 290 тисяч втрат російської армії в Україні за вісім місяців поточного року. Найбільших втрат ворог зазнав на Донеччині, не реалізувавши стратегічних завдань.
В аеропорту сочі затримано понад 50 рейсів на виліт та приліт. Затримки становлять від 15 хвилин до 6 годин, спричинені атакою безпілотників.
Український Генштаб назвав брехнею доповідь герасимова про підсумки весняно-літньої кампанії 2025 року. російські війська не здобули повного контролю над жодним великим містом, втративши значну кількість солдатів та техніки, - наголосили в українському відомстві.
російські загарбники зайняли певну територію на Куп’янському напрямку, проте вона не має стратегічного значення. На цій території відсутні великі населені пункти, лише села та селища.
Міноборони рф заявило про перехоплення 21 безпілотника вночі 31 серпня. 19 дронів збито над волгоградською та ростовською областями, по одному – над бєлгородською та брянською.
російське військове керівництво подає недостовірні дані про успіхи на фронті, завищуючи територіальні здобутки. Це частина інформаційної кампанії кремля, спрямованої на переконання Заходу в неминучій перемозі рф та припинення підтримки України.
У Маріуполі цього навчального року планують навчати 17 тисяч учнів, серед яких 1300 першокласників. Це значно менше, ніж 40 тисяч дітей у 2021 році, що свідчить про виїзд більшості населення.
Управління державної охорони України заявляє, що забезпечує безпеку посадовців та їхніх сімей виключно в межах закону. Це спростовує маніпулятивні твердження в медіапросторі.
Держприкордонслужба спростовує інформацію російських медіа про масові черги чоловіків 18-23 років на кордоні. Рух цієї категорії громадян фіксується як на виїзд, так і на в'їзд, що не впливає на пасажиропотік.
Радикальні молодики намагалися прорватися до місця проведення "ХарківПрайд-2025", але поліція оперативно відреагувала. Правоохоронці обмежили доступ та припинили штовханину, спростовуючи інформацію про сутички.