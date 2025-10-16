Українці тепер можуть звертатися до своїх мобільних операторів для блокування спам-номерів. Нові правила набули чинності 2 жовтня,
і вже тисячі номерів заблоковано.
Повноцінний запуск мережі 5G в Україні відкладено до кінця воєнного стану, хоча планувався на 2022 рік. Тестування технології вже
заплановано у Львові, Харкові та Бородянці.
Мінцифри та оператори працюють над розширенням покриття та покращенням якості зв'язку. До 2026 року всі міжнародні та національні
дороги отримають якісний 4G-зв'язок.