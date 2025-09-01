Фейковые новости

$41.320.06
1 сентября, 18:36 • 11393 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 20248 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 30045 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 35742 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 181756 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 104214 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 187907 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 195307 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 165071 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 131808 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Новости по теме
Украина рассчитывает, что МОК сохранит принципиальную позицию в отношении россии и беларуси: Зеленский поговорил с Ковентри

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом МОК Кирсти Ковентри. Обсуждалась подготовка к зимней Олимпиаде-2026 и сохранение принципиальной позиции в отношении россии и беларуси.

Спорт • 1 сентября, 16:20 • 2354 просмотра
Более половины украинцев уязвимы к дезинформации, почти 40% не проверяют информацию - опрос

Более 50% украинцев оказались уязвимыми к дезинформации, а почти 40% никогда не проверяют ее достоверность. Лишь 18% респондентов делают это всегда, согласно опросу группы "Рейтинг".

Общество • 1 сентября, 12:47 • 2592 просмотра
В РФ показали Януковича: экс-президент рассказал о "сближении с ЕС" и противодействии НАТО

Бывший президент Украины Виктор Янукович сделал заявление, что работал над сближением Украины с ЕС, но был категорически против вступления в НАТО. Он утверждает, что вступление в Альянс "привело бы к гражданской войне".

Политика • 1 сентября, 12:34 • 6312 просмотра
Военные рф не скрывают планов на Одесскую и Николаевскую области: картаPhoto

На карте российского генштаба, представленной валерием герасимовым, Николаевская и Одесская области обозначены как "территория россии". Это свидетельствует об открытых планах рф по захвату этих регионов.

Война в Украине • 1 сентября, 11:15 • 3246 просмотра
Россия готовит новые информационные атаки на Украину в сентябре

Центр противодействия дезинформации прогнозирует активизацию российских пропагандистских кампаний в первые две недели сентября. Они направлены на дискредитацию гарантий безопасности для Украины, переговорного процесса и международной поддержки Киева.

Общество • 1 сентября, 11:03 • 3112 просмотра
Amazon помог разоблачить хакеров APT29 российской разведки, взламывавших почту

Деятельность хакерской группы APT29 (Midnight Blizzard) нейтрализована. Они взламывали сайты и перенаправляли пользователей на поддельные страницы для получения доступа к почте.

Новости Мира • 1 сентября, 10:54 • 2848 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto

С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны использовать бодикамеры для видеофиксации. Базовая общевойсковая подготовка для студентов начнется с сентября 2025 года.

Общество • 1 сентября, 05:39 • 131808 просмотра
Кремль усиливает информационные атаки, чтобы подорвать участие Европы в мирном процессе - анализ ISW

Кремль активизировал информационные усилия, чтобы сдержать поддержку Украины Западом и подорвать участие Европы в мирном урегулировании. Эти действия включают обвинения европейских государств в затягивании войны и угрозы ядерным оружием.

Война в Украине • 1 сентября, 03:22 • 5410 просмотра
«Никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас»: Трамп опровергает слухи о своей смерти и ухудшении здоровья

Дональд Трамп в соцсети TruthSocial опроверг слухи о своей смерти и ухудшении состояния здоровья. Он заявил, что никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас.

Политика • 1 сентября, 00:01 • 5186 просмотра
Экс-мэр Нью-Йорка и бывший адвокат Трампа попал в больницу после аварии

Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в больницу после ДТП, получив перелом грудных позвонков и другие травмы. Авария произошла после того, как он помогал жертве домашнего насилия.

Новости Мира • 31 августа, 22:52 • 3780 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД

В июле 2025 года производство металлургической продукции в россии сократилось на 10,2% в годовом исчислении. Это худший показатель как минимум за последние 3,5 года, зафиксированы миллиардные убытки ключевых предприятий.

Война в Украине • 31 августа, 19:40 • 117706 просмотра
Запрет паломничества хасидов в Умань: в Израиле прокомментировали ситуацию

МИД Израиля опровергло информацию об отказе Украины принимать паломников-хасидов. Политика Украины относительно прибытия верующих на Рош ха-Шана остается без изменений.

Общество • 31 августа, 18:12 • 4552 просмотра
Российская армия потеряла в Украине более 290 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о более чем 290 тысячах потерь российской армии в Украине за восемь месяцев текущего года. Наибольшие потери враг понес на Донетчине, не реализовав стратегических задач.

Война в Украине • 31 августа, 10:36 • 5070 просмотра
В России аэропорт Сочи задерживает десятки рейсов более чем на два часа

В аэропорту Сочи задержано более 50 рейсов на вылет и прилет. Задержки составляют от 15 минут до 6 часов, вызваны атакой беспилотников.

Новости Мира • 31 августа, 09:46 • 4326 просмотра
Очередной образец высокомерия: оккупанты по итогам последней кампании не получили полного контроля ни над одним крупным городом

Украинский Генштаб назвал ложью доклад Герасимова об итогах весенне-летней кампании 2025 года. Российские войска не получили полного контроля ни над одним крупным городом, потеряв значительное количество солдат и техники, - подчеркнули в украинском ведомстве.

Война в Украине • 31 августа, 09:18 • 4546 просмотра
На Купянском направлении россияне заняли определенную территорию, но она не представляет стратегического интереса – ОСГВ "Днепр"

российские захватчики заняли определенную территорию на Купянском направлении, однако она не имеет стратегического значения. На этой территории отсутствуют крупные населенные пункты, только села и поселки.

Война в Украине • 31 августа, 08:35 • 9224 просмотра
Над Волгоградской и Ростовской областями России перехватывали дроны, еще несколько БПЛА залетели в другие части РФ

Минобороны РФ заявило о перехвате 21 беспилотника ночью 31 августа. 19 дронов сбиты над Волгоградской и Ростовской областями, по одному – над Белгородской и Брянской.

Новости Мира • 31 августа, 07:27 • 10177 просмотра
Кремль преувеличивает успехи российской армии на фронте, чтобы повлиять на Запад - анализ ISW

Российское военное руководство предоставляет недостоверные данные об успехах на фронте, завышая территориальные приобретения. Это часть информационной кампании Кремля, направленной на убеждение Запада в неизбежной победе РФ и прекращение поддержки Украины.

Война в Украине • 31 августа, 03:29 • 6878 просмотра
В оккупированном Мариуполе значительно сократилось количество школьников по сравнению с 2021 годом

В Мариуполе в этом учебном году планируют обучать 17 тысяч учеников, среди которых 1300 первоклассников. Это значительно меньше, чем 40 тысяч детей в 2021 году, что свидетельствует о выезде большинства населения.

Общество • 30 августа, 22:30 • 3981 просмотра
Убийство Парубия: УГО уточнило порядок охраны должностных лиц и их семей

Управление государственной охраны Украины заявляет, что обеспечивает безопасность должностных лиц и их семей исключительно в рамках закона. Это опровергает манипулятивные утверждения в медиапространстве.

Общество • 30 августа, 20:59 • 3802 просмотра
Массовых очередей мужчин 18–23 лет на границе нет - ГПСУ

Госпогранслужба опровергает информацию российских медиа о массовых очередях мужчин 18-23 лет на границе. Движение этой категории граждан фиксируется как на выезд, так и на въезд, что не влияет на пассажиропоток.

Общество • 30 августа, 15:44 • 4162 просмотра
Группа радикальных молодых людей пыталась сорвать "ХарьковПрайд-2025": вмешалась полиция

Радикальные молодые люди пытались прорваться к месту проведения "ХарьковПрайд-2025", но полиция оперативно отреагировала. Правоохранители ограничили доступ и пресекли потасовку, опровергая информацию о столкновениях.

Общество • 30 августа, 12:52 • 3824 просмотра