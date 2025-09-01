Фейковые новости

«Никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас»: Трамп опровергает слухи о своей смерти и ухудшении здоровья

Дональд Трамп в соцсети TruthSocial опроверг слухи о своей смерти и ухудшении состояния здоровья. Он заявил, что никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас.