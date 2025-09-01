Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом МОК Кирсти Ковентри. Обсуждалась подготовка к зимней Олимпиаде-2026 и сохранение принципиальной позиции в отношении россии и беларуси.
Более 50% украинцев оказались уязвимыми к дезинформации, а почти 40% никогда не проверяют ее достоверность. Лишь 18% респондентов делают это всегда, согласно опросу группы "Рейтинг".
Бывший президент Украины Виктор Янукович сделал заявление, что работал над сближением Украины с ЕС, но был категорически против вступления в НАТО. Он утверждает, что вступление в Альянс "привело бы к гражданской войне".
На карте российского генштаба, представленной валерием герасимовым, Николаевская и Одесская области обозначены как "территория россии". Это свидетельствует об открытых планах рф по захвату этих регионов.
Центр противодействия дезинформации прогнозирует активизацию российских пропагандистских кампаний в первые две недели сентября. Они направлены на дискредитацию гарантий безопасности для Украины, переговорного процесса и международной поддержки Киева.
Деятельность хакерской группы APT29 (Midnight Blizzard) нейтрализована. Они взламывали сайты и перенаправляли пользователей на поддельные страницы для получения доступа к почте.
С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны использовать бодикамеры для видеофиксации. Базовая общевойсковая подготовка для студентов начнется с сентября 2025 года.
Кремль активизировал информационные усилия, чтобы сдержать поддержку Украины Западом и подорвать участие Европы в мирном урегулировании. Эти действия включают обвинения европейских государств в затягивании войны и угрозы ядерным оружием.
Дональд Трамп в соцсети TruthSocial опроверг слухи о своей смерти и ухудшении состояния здоровья. Он заявил, что никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас.
Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в больницу после ДТП, получив перелом грудных позвонков и другие травмы. Авария произошла после того, как он помогал жертве домашнего насилия.
В июле 2025 года производство металлургической продукции в россии сократилось на 10,2% в годовом исчислении. Это худший показатель как минимум за последние 3,5 года, зафиксированы миллиардные убытки ключевых предприятий.
МИД Израиля опровергло информацию об отказе Украины принимать паломников-хасидов. Политика Украины относительно прибытия верующих на Рош ха-Шана остается без изменений.
Президент Владимир Зеленский сообщил о более чем 290 тысячах потерь российской армии в Украине за восемь месяцев текущего года. Наибольшие потери враг понес на Донетчине, не реализовав стратегических задач.
В аэропорту Сочи задержано более 50 рейсов на вылет и прилет. Задержки составляют от 15 минут до 6 часов, вызваны атакой беспилотников.
Украинский Генштаб назвал ложью доклад Герасимова об итогах весенне-летней кампании 2025 года. Российские войска не получили полного контроля ни над одним крупным городом, потеряв значительное количество солдат и техники, - подчеркнули в украинском ведомстве.
российские захватчики заняли определенную территорию на Купянском направлении, однако она не имеет стратегического значения. На этой территории отсутствуют крупные населенные пункты, только села и поселки.
Минобороны РФ заявило о перехвате 21 беспилотника ночью 31 августа. 19 дронов сбиты над Волгоградской и Ростовской областями, по одному – над Белгородской и Брянской.
Российское военное руководство предоставляет недостоверные данные об успехах на фронте, завышая территориальные приобретения. Это часть информационной кампании Кремля, направленной на убеждение Запада в неизбежной победе РФ и прекращение поддержки Украины.
В Мариуполе в этом учебном году планируют обучать 17 тысяч учеников, среди которых 1300 первоклассников. Это значительно меньше, чем 40 тысяч детей в 2021 году, что свидетельствует о выезде большинства населения.
Управление государственной охраны Украины заявляет, что обеспечивает безопасность должностных лиц и их семей исключительно в рамках закона. Это опровергает манипулятивные утверждения в медиапространстве.
Госпогранслужба опровергает информацию российских медиа о массовых очередях мужчин 18-23 лет на границе. Движение этой категории граждан фиксируется как на выезд, так и на въезд, что не влияет на пассажиропоток.
Радикальные молодые люди пытались прорваться к месту проведения "ХарьковПрайд-2025", но полиция оперативно отреагировала. Правоохранители ограничили доступ и пресекли потасовку, опровергая информацию о столкновениях.