Александр Вучич

Вучич рассказал о телефонном разговоре с путиным о "прекращении огня"

Президент Сербии Вучич позвонил путину, чтобы отказаться от участия в саммите БРИКС. Во время разговора он поднял тему прекращения огня, но путин не проявил заинтересованности.