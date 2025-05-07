Александр Вучич

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Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция
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07:07 • 12727 просмотра

Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция

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Католический мир ждет появления белого дыма: сегодня в Ватикане начинается конклав

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Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий

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Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

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В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

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6 мая, 13:27 • 74143 просмотра

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

6 мая, 12:34 • 75779 просмотра

Украина вернула из российского плена 205 воинов - Зеленский

6 мая, 11:40 • 125481 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

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Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное взяли под присмотр

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Сербии рассматривает возможность проведения внеочередных выборов в апреле

Президент Вучич заявил о возможности проведения внеочередных парламентских выборов после отставки премьера Вучевича. Решение будет принято в ближайшее время на фоне массовых протестов из-за трагедии в Новом Саде.

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Президент Сербии заявил, что не будет вводить санкций против России - СМИ

Президент Сербии Вучич заявил об отказе вводить санкции против России и ее союзников, пока он у власти. Он планирует переговоры с Путиным по поводу американских санкций в нефтяной отрасли.

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Протест в Сербии: студенты требуют привлечь к ответственности виновных в трагедии на вокзале

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Рассчитываем на сильный голос Пекина: Зеленский принял нового посла Китая и рассказал об участии КНДР в войне против Украины

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В столице Сербии прошел массовый антиправительственный митинг

В Белграде состоялся 29-тысячный митинг в поддержку студентов, которые блокируют университет из-за гибели 15 человек в Новом Саде. Протестующие требуют наказания виновных и создания переходного правительства.

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Зеленский прибыл на саммит в Будапешт: обменялся рукопожатием с Орбаном

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