За 5 месяцев этого года поступления по акцизу на 48,7% превысили прошлогодние - Кравченко

За 5 месяцев 2025 года поступления в государственный бюджет с акциза на 48,7% превысили прошлогодние. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

За январь – май 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 69,7 млрд грн акцизного налога с произведенных и ввезенных подакцизных товаров. В прошлом году эта сумма составила 46,9 млрд грн. За 5 месяцев бюджет сверх плана уже получил 11,3 млрд грн (+19,3% ). В мае 2025 года поступило 15,3 млрд грн акцизного налога - написал Кравченко в Telegram.

По его словам, превышение обусловлено ростом импорта подакцизных товаров, в частности табачных изделий.

Заметный результат дает и системный контроль за оборотом подакцизных товаров - добавил Кравченко.

Дополнение

Ранее Кравченко сообщал, что в первом квартале 2025 года в госбюджет поступило 38,7 млрд грн от уплаты акцизного налога, что более чем на 61% больше, чем за аналогичный период за прошлый год.

Зеленский подписал закон о повышении акциза на табачные изделия