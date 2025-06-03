За 5 месяцев этого года поступления по акцизу на 48,7% превысили прошлогодние - Кравченко
Киев • УНН
За январь-май 2025 года в бюджет поступило 69,7 млрд грн акциза, что на 48,7% больше, чем в прошлом году. Перевыполнение плана на 11,3 млрд грн обусловлено ростом импорта подакцизных товаров.
За 5 месяцев 2025 года поступления в государственный бюджет с акциза на 48,7% превысили прошлогодние. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
За январь – май 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 69,7 млрд грн акцизного налога с произведенных и ввезенных подакцизных товаров. В прошлом году эта сумма составила 46,9 млрд грн. За 5 месяцев бюджет сверх плана уже получил 11,3 млрд грн (+19,3% ). В мае 2025 года поступило 15,3 млрд грн акцизного налога
По его словам, превышение обусловлено ростом импорта подакцизных товаров, в частности табачных изделий.
Заметный результат дает и системный контроль за оборотом подакцизных товаров
Дополнение
Ранее Кравченко сообщал, что в первом квартале 2025 года в госбюджет поступило 38,7 млрд грн от уплаты акцизного налога, что более чем на 61% больше, чем за аналогичный период за прошлый год.
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