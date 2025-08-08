В САП объяснили, при каком условии Чернышову могут выдвинуть дополнительное подозрение 8 августа 2025

$41.460.15
48.280.01
ukenru
Эксклюзив
09:44 • 360 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 1864 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 3218 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 9466 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 11088 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 28610 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 36413 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 27781 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 86502 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 62691 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
47%
756мм
Популярные новости
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию8 августа, 02:28 • 24918 просмотра
Украина и Румыния совместно построят мост через ТисуPhoto8 августа, 02:56 • 15564 просмотра
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте06:38 • 15756 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины07:29 • 16060 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 12607 просмотра
публикации
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
09:00 • 9530 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 12779 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году06:06 • 28635 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки04:04 • 36435 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 86520 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Алексей Чернышов
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Индия
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 129319 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 146098 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 154048 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 144511 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 154426 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Ми-8
Ми-24
Тесла Модель Y

В САП объяснили, при каком условии Чернышову могут выдвинуть дополнительное подозрение 8 августа 2025

Киев • УНН

 • 1378 просмотра

САП продолжает расследование дела бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, где уже есть подозрение по одному эпизоду. При наличии достаточных доказательств возможно изменение или выдвижение дополнительных подозрений.

В САП объяснили, при каком условии Чернышову могут выдвинуть дополнительное подозрение

По делу бывшего вице-премьер-министра – министра национальной общности Алексея Чернышова продолжается расследование. В случае достаточного количества доказательств будет приниматься решение об изменении подозрения, выдвижении дополнительного подозрения. Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко во время брифинга, передает УНН.

Детали

Что касается бывшего вице-премьер-министра, то дело расследуется. По одному эпизоду сообщено о подозрении. Есть еще эпизоды, которые расследуются в этом же производстве. Если будет собрано достаточное количество доказательств, то мы примем решение об изменении подозрения, выдвижении дополнительного подозрения и расследование продолжается

- сказал Клименко.

Дополнение

Чернышову было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения для бывшего вице-премьер-министра – министра национальной общности Алексея Чернышова - размер залога 120 млн гривен.

СМИ сообщали, что НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за границей.

22 июня Чернышов сообщил, что вернулся в Украину.

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере.

Анна Мурашко

ОбществополитикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Алексей Чернышов
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина