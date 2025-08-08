В САП объяснили, при каком условии Чернышову могут выдвинуть дополнительное подозрение 8 августа 2025

По делу бывшего вице-премьер-министра – министра национальной общности Алексея Чернышова продолжается расследование. В случае достаточного количества доказательств будет приниматься решение об изменении подозрения, выдвижении дополнительного подозрения. Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко во время брифинга, передает УНН.

Детали

Что касается бывшего вице-премьер-министра, то дело расследуется. По одному эпизоду сообщено о подозрении. Есть еще эпизоды, которые расследуются в этом же производстве. Если будет собрано достаточное количество доказательств, то мы примем решение об изменении подозрения, выдвижении дополнительного подозрения и расследование продолжается - сказал Клименко.

Дополнение

Чернышову было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения для бывшего вице-премьер-министра – министра национальной общности Алексея Чернышова - размер залога 120 млн гривен.

СМИ сообщали, что НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за границей.

22 июня Чернышов сообщил, что вернулся в Украину.

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере.