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В рф фиксируют атаку дронов на порт в таганроге и два объекта хранения нефтепродуктов в азове

Киев • УНН

 • 2178 просмотра

В ростовской области рф дроны атаковали портовый терминал в таганроге и два объекта хранения нефтепродуктов в азове. Также сообщается об атаке на москву и обесточивании в оккупированном Крыму.

В рф фиксируют атаку дронов на порт в таганроге и два объекта хранения нефтепродуктов в азове

В рф фиксируют атаку дронов на порт в Таганроге и два объекта хранения нефтепродуктов в Азове в Ростовской области рф, также сообщается, что дроны летели на москву, пишет УНН.

Детали

По данным мониторингового телеграм-канала Exilenova+, в Таганроге горит портовый терминал ООО "Курганнефтепродукт" (ОАО "Югтранзитсервис").

В Азове, по данным Exilenova+, зафиксированы две точки возгорания, судя по геолокации мест съемки, помимо Азовской нефтебазы, также мог быть атакован АО "Азовский оптико-механический завод" или нефтебаза ООО "ДонТерминал".

Губернатор Ростовской области юрий слюсарь сообщил, что в Азове в результате атаки произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. В Таганроге идет ликвидация пожара на территории морского порта. По предварительным данным, никто не пострадал.

Дроны атаковали Ильский НПЗ в краснодарском крае РФ - СМИ10.07.26, 04:34 • 8518 просмотров

Об атаке дронов заявил и мэр москвы сергей собянин. Он заявил о якобы сбитии более десятка дронов, добавив, что на месте падения обломков "работают специалисты экстренных служб". росавиация сообщала о введении ограничений в московском аэропорту "Домодедово".

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге также прекращал принимать и выпускать рейсы.

Также ночью во временно оккупированном Крыму, по данным мониторингового телеграм-канала "Крымский ветер", Евпаторию и Саки было обесточено. Предварительно, был прилет по подстанции "Мойнаки". В Керчи тоже было громко. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал об успешном применении модернизированных украинских дальнобойных дронов Fire Point, способных поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров. 

Зеленский подчеркнул, что россия потеряла территориальное преимущество - глубокий тыл. Это заявление Глава государства сделал после того, как украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Сибири. Речь идет об Омском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на расстоянии более 2500 км по прямой от украинской границы.

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине рф, который был поражен дронами, запущенными с Украины.

Сейчас на территории рф уже не осталось ни одного крупного НПЗ, который бы не понес поражения от украинских ударных БпЛА.

Юлия Шрамко

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