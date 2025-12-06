В Институте международных отношений определили победителей конкурса лучших эссе среди студентов о роли ИИ в украинской дипломатии

5 декабря 2025 года в Учебно-научном Институте международных отношений КНУ имени Шевченко (УНИМО) состоялся финал второго всеукраинского конкурса по написанию эссе на тему: "Современная украинская дипломатия: синергия человеческого и искусственного интеллекта в защите национальных интересов". Победителем стала студентка 4 курса УНИМО Екатерина Машошина, передает УНН со ссылкой на Украинские Новости.

Учебно-научный Институт международных отношений КНУ имени Шевченко получил для участия в конкурсе 252 заявки от студентов из 46 учреждений высшего образования со всей Украины (Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одесса, Ужгород, Чернигов, Николаев, Житомир, Херсон, Краматорск и другие).

Это вдвое больше, чем в первом конкурсе, который состоялся в апреле 2025 года и в котором приняли участие 130 участников из 30 учреждений высшего образования. Тогда студенты в своих эссе рассказывали о роли искусственного интеллекта в механизмах привлечения России к международной ответственности.

Во время второго конкурса жюри определило 10 финалистов, которые представили результаты своих эссе на публичных дебатах. Победители получили не только денежные вознаграждения, но и возможность пройти стажировку в структурах Национальной ассоциации адвокатов Украины, МИД и определенных адвокатских объединениях. Главная триумфаторша конкурса Екатерина Машошина получила от руководства Офиса Президента Украины сертификат на прохождение стажировки в Фонде Президента Украины.

Перед студентами выступили заместители руководителя ОПУ Елена Ковальская и Игорь Жовква. Они отметили, что такие конкурсы актуальны, ведь современная дипломатия и правила дипломатии очень изменились, что требует новых подходов.

"Для меня это невероятный опыт. Мы видим, что этот конкурс очень мощный и есть идея его масштабировать. Дипломатия сейчас очень изменилась, правила изменились. Современная дипломатия очень многогранна и сегодня очень важно сочетать искусственный интеллект с культурой, образованием, технологиями, гуманитарной сферой в целом", - отметила Ковальская.

Игорь Жовква, в свою очередь, отметил, что искусственный интеллект — это инструмент анализа и средство поиска знаний.

"Искусственный интеллект способен анализировать конвенции и договоры на предмет нарушения прав тех или иных, но вряд ли можно проанализировать ложь и фейки, которые сегодня использует РФ. Искусственный интеллект не может заменить человека, но может ему существенно помочь", - заверил заместитель руководителя ОПУ.

Со своими речами также выступили президент НАН Украины Анатолий Загородний, директор Дипломатической академии Игорь Осташ и директор УНИМО Валерий Копейка, который отметил, что повышенный интерес к конкурсу среди студентов свидетельствует об актуальности темы.

"ИИ - не просто современная технология, это один из ключей к эффективной дипломатии будущего. И я горжусь тем, что нам удалось буквально за полгода создать действенную платформу, где студенты формируют будущее. Очень важно, что наше мнение разделяют в Офисе Президента, в МИД, в Национальной академии наук и Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ). Именно при их поддержке стало возможным провести этот конкурс, за что мы им очень благодарны", - сказал директор института.

Копейка призвал представителей ОПУ и МИД обратить внимание на студентов-победителей конкурса. "Уже завтра они будут решать международные вопросы. В этом ценность этого мероприятия. Они впервые попробовали в прикладном формате решить конкретную проблему. Просьба к Офису Президента и МИД — задействовать их в будущем, предложить работу. Вы точно не пожалеете, если возьмете", — сказал Копейка.

Профессор кафедры сравнительного и европейского права Учебно-научного института международных отношений КНУ им. Шевченко Вадим Попко подчеркнул, что конкурс на лучшее эссе доказал, что украинское студенчество разбирается в технологиях искусственного интеллекта и готово их интегрировать в дипломатию как мощный инструмент защиты национальных интересов. "Нас вдохновляет такая заинтересованность и мы убеждены, что большая часть этих студенческих работ станут основой для реальных инициатив", - отметил профессор.

Он добавил, что привлекать студентов к таким конкурсам очень правильное решение, ведь именно они в будущем будут работать на государственный сектор и помогать Украине бороться и противостоять агрессору, чтобы добиться справедливого мира.

"Конкурс - это толчок для студентов. Мы должны направлять нашу молодежь налаживать связь между органами государственной власти. ОПУ, МИД, НАНУ, Институт международных отношений: этот симбиоз должен существовать и это должно подтолкнуть к поиску и нахождению новых механизмов для борьбы. Сегодня был финальный этап и мы выбрали лучших. Когда так много студентов присоединяется к нему, это свидетельствует о том, что мы на правильном пути" - подчеркнул профессор.

Президент НАНУ Анатолий Загородний отметил, что этот конкурс важен как с точки зрения вовлечения в защиту национальных интересов Украины в дипломатической сфере, так и с точки зрения использования ИИ в этой сфере.

Игорь Осташ, в свою очередь, добавил, что украинские дипломаты сейчас находятся на передовой дипломатического фронта и многие достижения в дипломатии были получены именно благодаря им, хотя это было нелегко.

"Ваши работы впечатляют, потому что это новые современные технологии. ИИ с его возможностями – это и анализ, и моделирование, и борьба с фейками. Мы надеемся, что победители конкурса усилят команду МИД и достойно будут представлять Украину на международной арене в будущем", - сказал дипломат, обращаясь к участникам конкурса.

Интересно, что главными критериями отбора эссе было условие неиспользования ИИ при написании проекта, ведь человеческий фактор должен быть на первом месте.

Победительница конкурса при этом отметила, что Украине нужно внедрять положения закона ЕС об ИИ, развивать и обеспечивать прозрачность инструментов, внедрять этические стандарты.

